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Ersin Tekal Adana’dan üçüncülük ile döndü
Kayseri Atletizm Sporcumuz Ersin Tekal Adana Büyükşehir Belediyesinin bu yıl 11. kez organize ettiği 5 Ocak Adana’nın Kurtuluşu Yarı Maratonu yarışmalarından üçüncülük ile döndü.
KAYSERİ 11.01.2021, 11:22
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Kayseri Atletizm Sporcumuz Ersin Tekal Adana Büyükşehir Belediyesinin bu yıl 11. kez organize ettiği 5 Ocak Adana’nın Kurtuluşu Yarı Maratonu yarışmalarından üçüncülük ile döndü.
Milli Atletlerin mücadele ettiği Maratonda Kayserili sporcumuz Ersin Tekal 1.05.20’lik kişisel en iyi derecesini koşarak üçüncü oldu.Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı; Adana’dan üçüncülük ile dönen sporcumuzu ve antrenörünü tebrik ederek başarılarının devamını diledi.
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