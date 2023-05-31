Erşan, evde sağlık hizmetleri personelini ziyaret etti
İL SAĞLIK MÜDÜRÜ DR. MEHMET ERŞAN, EVDE SAĞLIK KOORDİNASYON MERKEZİ, KAYSERİ ŞEHİR HASTANESİ EVDE SAĞLIK HİZMETLERİ VE KAYSERİ DEVLET HASTANESİ EVDE SAĞLIK HİZMETLERİ BİRİMLERİNİ ZİYARET ETTİ.
KAYSERİ 31.05.2023, 17:31
İl Sağlık Müdürü Dr. Mehmet Erşan, Evde Sağlık Koordinasyon Merkezi, Kayseri Şehir Hastanesi Evde Sağlık Hizmetleri ve Kayseri Devlet Hastanesi Evde Sağlık Hizmetleri Birimlerini ziyaret etti.
Evde Sağlık Hizmetleri personeline gösterdikleri özveri ve gayretten dolayı teşekkür eden Erşan, "Her zaman olduğu gibi seçim sürecinde de hastalarımızı yalnız bırakmayıp sandıklara kadar ulaşmasını sağladınız. Sizlerin nezdinde tüm evde sağlık hizmetleri çalışanlarımıza gayretlerinden dolayı teşekkür ediyor, çalışmalarınızda kolaylıklar diliyorum” dedi.
Ziyaretleri sırasında İl Sağlık Müdürü Erşan’a, Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkanı Dr. Ahmet Özyalçın ve Başkan Yardımcısı Dr. Yusuf Doğan eşlik etti.