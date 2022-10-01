Erman Deveci, Yahyalıspor’da

Yahyalıspor, Trend Gayrimenkulspor forması giyen tecrübeli oyuncu Erman Deveci’yi kadrosuna attı.

Kayseri Süper Amatör Küme A Grubu lideri Yahyalıspor’da keyifler yerinde. Ligde geride kalan 3. hafta sonunda 3 galibiyet alarak sezona iyi başlayan Yahyalıspor bir yandan da transfer çalışmalarına devam ediyor. Yeşil beyazlılar, Trend Gayrimenkulspor ile anlaşan forvet Erman Deveci’yi transfer ederek kadrosuna kattı.

Yeni sezonda birçok önemli ve genç isimleri kadrosuna katan yeşil beyazlılar ligde kalan haflarda alacağı sonuçlar ile adından söz ettirmek istiyor. Yeni bir yapılanma içerisinde olan Yahyalıspor A Grubunda zirveyi sezon sonuna kadar zorlayarak adından söz ettirmekte kararlı. Yahyalıspor, ligin 4. haftasını hükmen galibiyetle kapatacak ve 4’de 4 yapmış olacak.