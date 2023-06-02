Erkiletspor ve Kocasinan Şimşek’in grup merkezleri belli oldu

8-11 Haziran tarihlerinde Aksaray’da oynanacak olan U-15 Türkiye Şampiyonası 1. Kademesi’nde mücadele edecek olan Kayseri temsilcisi Erkiletspor’un rakipleri belli oldu.

Aksaray Grubu’nda Erkiletspor ile birlikte Mersin Ormanspor, Mersin Kuvayi Milliyespor, 1922 Konyaspor, Niğde Gençlik ve Spor, Nevşehir Gençlik ve Spor Kulüpleri mücadele edecek. 2022-2023 Sezonu U15 Türkiye Şampiyonası 1. Kademesi’nde mücadele edecek olan bir diğer Kayseri temsilcisi Kocasinan Şimşekspor ise Tokat grubunda ter dökecek. Kocasinan Şimşekspor’un yer aldığı Tokat grubu 8-11 Haziran tarihlerinde oynanacak. Kocasinan Şimşekspor’un Tokat Grubu’nda rakipleri Samsun Terme 2018 Futbol, Samsun Kadıköyspor, Amasya Özel İdarespor, Çorum Gençlik Mimarsinanspor ve Ordu Demirspor takımları olacak. 2022-2023 Sezonu U15 Türkiye Şampiyonası 1. Kademe Müsabakaları 64 ilden 113 takımın katılımı ile 6’şar takımlı 16 grupta 8-11 Haziran 2023 tarihlerinde oynanacak.

5 takımlı 1 grupta yine 8-11 Haziran 2023 tarihlerinde ve 4 takımlı 3 grupta ise 9-11 Haziran 2023 tarihlerinde olmak üzere toplam 20 tarafsız grup merkezinde oynanacak.