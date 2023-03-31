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Erkiletspor farklı başladı
U-14 TÜRKİYE ŞAMPİYONASI’NDA KAYSERİ’Yİ ÇORUM GRUBU'NDA TEMSİL EDEN ERKİLETSPOR, İLK MAÇINDA DÜN KIRŞEHİR EKİBİ 40 ŞEHİRGÜCÜSPOR’U 4-0 MAĞLUP ETTİ
KAYSERİ 31.03.2023, 08:43
U-14 Türkiye Şampiyonası’nda Kayseri’yi Çorum Grubu’nda temsil eden Erkiletspor, ilk maçında dün Kırşehir ekibi 40 Şehirgücüspor’u 4-0 mağlup etti.
Çorum Grubu’nda ilk maçına dün çıkan ve rakibi karşısında ilk yarıyı 1-0 önde tamamlayan Erkiletspor, ikinci yarıda bulduğu gollerle sahadan farklı bir galibiyetle ayrılarak şampiyonaya iyi başladı. Erkiletspor’u 40 Şehirgücüspor karşısında galibiyeti getiren golleri 19, 42, 60 ve 62. dakikalarda Recep Eryılmaz kaydetti.
40 Şehirgücüspor karşısında attığı 4 golle Türkiye Şampiyonasına iyi başlayan Recep Eryılmaz attığı goller sonrası büyük sevinç yaşadı.