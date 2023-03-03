Erkilet Kayserispor Futbol Okulları depremzedelere ücretsiz

Erkilet Kayserispor Futbol Okulları, Kayseri’ye gelen depremzede çocukların ücretsiz olarak spor okullarına kayıt yaptırabileceğini açıkladı.

Asrın felaketi olarak nitelendirilen yaralarını sarmak için tüm STK’lar ve kulüpler taşın altına elini koyuyor. Bu bağlamda Erkilet’te eğitim veren Kayserispor Futbol Okulları da depremzede çocukların ücretsiz olarak okullarından faydalanıp antrenmanlara çıkabileceğini açıkladı.

Konuyla ilgili açıklama yapan Erkilet Kayserispor Okulları Koordinatörü ve Antrenörü İbrahim Sungur, “Deprem Bölgesi’nden Kayseri’ye gelen çocuklarımız istediklerinde gelip bizimle antrenman yapabilir. Hiç ücret talebimiz olmayacak ve onları spor okulumuzda misafir etmekten dolayı onur duyarız” diye konuştu.

12 ay boyunca kayıtların devam ettiğini belirten İbrahim Sungur, “Erkilet Bulvarı üzerinde bulunun halı sahada eğitimler sürüyor. Depremzede çocuklar için ücret talebimiz yok. İletişim kurmak isteyenler 0532 7692980 nolu telefondan bana ulaşabilir” dedi.