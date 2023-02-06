Erkekler 2. Lig 4. Grup: Pınarbaşı Belediyespor: 0- Hürriyet MTAL:3

Erkekler 2. Lig 4. Grup’ta, Hürriyet MTAL Kayseri derbisinde Pınarbaşı Belediyespor’u set vermeden 3-0 mağlup etti.

Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) Erkekler 2. Lig 4. Grup’ta ligin 9. haftasında Kayseri takımlarından Pınarbaşı Belediyespor ile Hürriyet MTAL karşı karşıya geldi. Gevher Nesibe Spor Salonunda oynanan karşılaşmayı Hürriyet MTAL set vermeden 3-0’lık sonuçla kazandı. Rakibi karşısında ilk seti 25-23, ikinci seti 25-21 ve üçüncü seti 25-20 kazanan Hürriyet MTAL salondan net bir galibiyetle ayrıldı.

Pınarbaşı Belediyespor karşısında aldığı galibiyetle gruptaki ikinci galibiyetini alan Hürriyet MTAL puanı 6’ya çıkarttı. Hürriyet MTAL grubun son maçında evinde Sarıkaya Belediyespor’u konuk edecek.