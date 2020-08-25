banner409

banner363

banner380

banner381

banner396

banner388

banner403

banner389

Son Dakika
Finlandiya Başbakanı çalışma saatlerini kısaltıyor
Finlandiya Başbakanı çalışma saatlerini kısaltıyor
Küle dönen metrobüsten son anda kurtuldu
Küle dönen metrobüsten son anda kurtuldu
İşsizlik maaşı ne kadar oldu?
İşsizlik maaşı ne kadar oldu?
Kalaycılık mesleğine bir darbe de pandemiden geldi
Kalaycılık mesleğine bir darbe de pandemiden geldi

Erciyes’te yüksek irtifa kamp merkezi ilk turnuvaya ev sahipliği yapıyor

KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI DR. MEMDUH BÜYÜKKILIÇ, BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ’NİN YATIRIMLARIYLA BAMBAŞKA BİR KİMLİĞE BÜRÜNEN ERCİYES’E YENİ BİR SOLUK GETİREREK, TALİMATIYLA HAYATA GEÇİRİLEN “YÜKSEK İRTİFA KAMP MERKEZİ’NDE İLK TURNUVANIN BAŞLAMA VURUŞUNUN HEYECANINI YAŞADI. BAŞKAN BÜYÜKKILIÇ, ERCİYES’İ SPORUN DA MERKEZİ HALİNE GETİRECEK YÜKSEK İRTİFA KAMP MERKEZİ’NDEKİ İLK TURNUVANIN BAŞLAMA VURUŞUNU HES KABLO KAYSERİSPOR BAŞKANI BERNA GÖZBAŞI İLE BİRLİKTE YAPTI.

KAYSERİ 25.08.2020, 15:53
2
Erciyes’te yüksek irtifa kamp merkezi ilk turnuvaya ev sahipliği yapıyor

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Büyükşehir Belediyesi’nin yatırımlarıyla bambaşka bir kimliğe bürünen Erciyes’e yeni bir soluk getirerek, talimatıyla hayata geçirilen “Yüksek İrtifa Kamp Merkezi’nde ilk turnuvanın başlama vuruşunun heyecanını yaşadı. Başkan Büyükkılıç, Erciyes’i sporun da merkezi haline getirecek Yüksek İrtifa Kamp Merkezi’ndeki ilk turnuvanın başlama vuruşunu Hes Kablo Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı ile birlikte yaptı.

Büyükşehir Belediyesi tarafından ilk 2 sahası tamamlanan ve 6 saha ile birlikte kapalı spor salonu ve yüzme havuzu da planlanan Yüksek İrtifa Kamp Merkezi kapılarını Erciyes Cup Futbol Turnuvası ile açtı. Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Kayserispor, Konyaspor, Eskişehirspor ve Adana Demirspor U19 takımları arasındaki dörtlü turnuvanın açılışına, Hes Kablo Kayserispor Kulubü Başkanı Berna Gözbaşı ile birlikte katıldı.

Başkan Büyükkılıç, Hes Kablo Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı ile turnuvanın başlangıç vuruşu öncesi yaptığı açıklamada, Yüksek İrtifa Kamp Merkezi’nin Erciyes’in değerini artıracağını ve Erciyes’i sporun da merkezi haline getireceğini ifade ederek, şunları kaydetti:

“Şu anda burada dörtlü bir turnuva düzenleniyor. 1800 metre rakımda Yüksek İrtifa Kamp Merkezi diye nitelendirdiğimiz bu bölgede bitirdiğimiz iki futbol sahamız, soyunma odalarıyla, fitness merkeziyle hizmet vermeye başladı. İnşallah ihalesine çıktığımız altı tane daha aynı standartta sahamızın yapılacağını buradan müjdeliyorum. Amacımız Kayserimizdeki bu değerin Erciyes’imizin layık olduğu şekilde Yüksek İrtifa Kamp Merkezi olarak anılması. Yurt dışına giden dövizlerin gereksiz yere gitmemesini istiyoruz. Aksine yurt dışından takımların şehrimize, ülkemize gelmesini sağlamak istiyoruz. Bütün niyetimiz, gayretimiz bu doğrultuda. Daha önce yapılan çalışmalarla yurt dışından takımlarla anlaşmalar yapılmıştı ancak, pandemi sürecinden dolayı, seyahatteki sınırlamadan dolayı kesintiye uğramak durumunda kaldı. Ama inanıyoruz ki bu bir başlangıçtır. İnşallah bundan sonraki süreçte buradaki bu çalışmayı yapacak olan yüklenici firmamız Kayserimize yurt dışından, yurt içinden takımların gelmesini sağlayacak. Şu anda Erciyes’teki otellerin hepsi tamamen dolu. Ayrıca bisikletle ilgili kamp söz konusu. Amerika’dan da bir grup gelecek, uçuş yönüyle bir sorun olmazsa. Kısacası burayı bir kamp merkezi olarak değerlendirmeyi düşündüğümüzü ve böyle anılmasını istediğimizi paylaşıyoruz. Buraya gelen takımlarımıza tabi Kayserispor başta olmak üzere Eskişehirspor, Konyaspor ve Adanademirsporumuza hoş geldiniz diyoruz. Dörtlü turnuva sonrasında umuyoruz ki bu turnuvalar devam edecek. Bu bir başlangıç. Bu başlangıcı çok değerli Kayserispor Başkanımızla birlikte yapıyoruz” dedi.

“ERCİYESİMİZ 12 AY BOYUNCA AKTİF BİR ŞEKİLDE DEĞERLENDİRİLECEK”

Erciyes’in yapılan yatırımlarla sadece Türkiye’nin değil, dünyanın en önemli dağlarından birisi olduğunu işaret eden Büyükkılıç, konuşmasına şöyle devam etti:

“Geçen hafta içerisinde çok değerli bakanımız Mehmet Özhaseki’nin gayretleriyle MTA ile yapılan imza protokolüyle 2200 metre aşağı inilerek, sıcak su bulma konusunda da çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Veriler buradan sıcak suyun çıkacağını gösteriyor. Erciyes’imiz her zamanki cömertliğiyle davranıyor. İnşallah biz tedbirlerimizi alacağız. Bu çalışmayı da yapıp, buradan sıcak suyun da bulanacağına inanıyoruz. Ayrıca dört tane de yeni otelin çalışmalarının yapımına başlandığını, bazılarının temellerinin atıldığını, bazılarının proje aşamasında olduğunu ve bu çalışmalarla birlikte otel sayımızın artığını görmekten keyif alıyoruz. Amacımız Kayserimizdeki bu değerin, Erciyes’imizin layık olduğu şekilde Yüksek İrtifa Kamp Merkezi olarak anılması. Yurt dışına giden dövizlerin gereksiz yere gitmemesi. Aksine yurt dışından takımların şehrimize, ülkemize gelmesini sağlamak” diye konuştu.

Erciyes’i daha iyi noktalara taşıma yönünde gayret gösteren bir anlayış ile çalıştıklarını kaydeden Büyükkılıç, “ Bizim için önem arz eden, marka olan Kayseripor’u, daha iyi noktalara taşıma yönünde gayret gösteren bir anlayışla çalışmalar yapmak. Değerli başkanımız gerek kendi iş sahasındaki başarıları gerekse tabi ki kadın bir yönetici olmanın avantajı ile Kayserispor’umuza büyük bir mesai sarf ederek, yoğun bir emek ve gayret göstererek çalışmalarını sürdürüyor. Sizin de takip ettiğiniz gibi güzel de tespitleri var. Doğru olan da bu yaklaşım” dedi.

“DEĞERLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANIMIZA ÇOK TEŞEKKÜR EDİYORUM”

Erciyes Cup Futbol Turnuvasına Başkan Büyükkılıç ile birlikte katılan Hes Kablo Kayserispor Kulubü Başkanı Berna Gözbaşı ise, “Burada bu tesiste bulunmaktan dolayı bir kulüp başkanı olarak çok mutluyum. Değerli başkanımıza buraya yaptıkları yatırım için teşekkür ediyorum. Zira biliyorsunuz, biz yılda iki kez de kampa gidiyoruz. Bunlardan biri de yazın yüksek irtifa kampları. Artık burnumuzun dibinde ve bize öncelik verilen şehrimizde bir yüksek irtifa kampı olması bizim için büyük mutluluk. Turizmin farklı destinasyonlar aradığı, yeni yatırımlar, yeni imkânlar peşinde koştuğu bu dönemde Erciyes’imizde böyle bir yatırım yapılması şehrimize büyük bir katkı sağlayacaktır. Burada sadece kışın değil yazın da gelinmesi mümkün olacak. Biliyorsunuz takım 30 kişi gelmeyecek, bütün teknik ekip gelecek, yönetim gelecek, basın gelecek. Bu şehrin ekonomisine de katkı sağlayacaktır. O yüzden böyle bir vizyonla bu yatırımı ortaya koyan ve bizim kulübümüz için de böyle bir kolaylığı yaşatan değerli başkanımıza teşekkür ediyorum” dedi.

Yorumlar (0)
banner378
28°
açık
Namaz Vakti 25 Ağustos 2020
İmsak 04:44
Güneş 06:17
Öğle 13:11
İkindi 16:55
Akşam 19:56
Yatsı 21:22
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Başakşehir 34 69
2. Trabzonspor 34 65
3. Beşiktaş 34 62
4. Sivasspor 34 60
5. Alanyaspor 34 57
6. Galatasaray 34 56
7. Fenerbahçe 34 53
8. Gaziantep FK 34 46
9. Antalyaspor 34 45
10. Kasımpaşa 34 43
11. Göztepe 34 42
12. Gençlerbirliği 34 36
13. Konyaspor 34 36
14. Denizlispor 34 35
15. Çaykur Rizespor 34 35
16. Malatyaspor 34 32
17. Kayserispor 34 32
18. Ankaragücü 34 32
Takımlar O P
1. Hatayspor 34 66
2. Erzurumspor 34 62
3. Adana Demirspor 34 61
4. Akhisar Bld.Spor 34 57
5. Fatih Karagümrük 34 56
6. Bursaspor 34 56
7. Altay 34 54
8. Ankara Keçiörengücü 34 50
9. Menemen Belediyespor 34 44
10. Giresunspor 34 44
11. Ümraniye 34 44
12. İstanbulspor 34 40
13. Balıkesirspor 34 38
14. Altınordu 34 37
15. Boluspor 34 33
16. Osmanlıspor 34 30
17. Adanaspor 34 21
18. Eskişehirspor 34 12
Takımlar O P
1. Liverpool 38 99
2. Man City 38 81
3. M. United 38 66
4. Chelsea 38 66
5. Leicester City 38 62
6. Tottenham 38 59
7. Wolverhampton 38 59
8. Arsenal 38 56
9. Sheffield United 38 54
10. Burnley 38 54
11. Southampton 38 52
12. Everton 38 49
13. Newcastle 38 44
14. Crystal Palace 38 43
15. Brighton 38 41
16. West Ham 38 39
17. Aston Villa 38 35
18. Bournemouth 38 34
19. Watford 38 34
20. Norwich City 38 21
Takımlar O P
1. Real Madrid 38 87
2. Barcelona 38 82
3. Atletico Madrid 38 70
4. Sevilla 38 70
5. Villarreal 38 60
6. Real Sociedad 38 56
7. Granada 38 56
8. Getafe 38 54
9. Valencia 38 53
10. Osasuna 38 52
11. Athletic Bilbao 38 51
12. Levante 38 49
13. Real Valladolid 38 42
14. Eibar 38 42
15. Real Betis 38 41
16. Deportivo Alaves 38 39
17. Celta de Vigo 38 37
18. Leganés 38 36
19. Mallorca 38 33
20. Espanyol 38 25