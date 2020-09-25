Erciyes’te Uluslararası Dağ Bisikleti Heyecanı

Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nin desteklediği Erciyes Uluslararası Dağ Bisikleti müsabakalarının Kayseri MTB Cup etabı gerçekleştirildi. 4 kategoride yapılan müsabakalarda sporcular Erciyes’in zorlu parkurlarında 26 km pedal çevirdi. Kadın ve erkeklerde tüm ödülleri Ukraynalılar topladı.

Kayseri’de 3 Eylül’de başlayan ve başarılı bir şekilde tamamlanan Uluslararası Yol Bisikleti Yarışları 17 Eylül - 11 Ekim tarihleri arasında 2’si Downhill olmak üzere 15 Dağ Bisikleti müsabakaları ile devam ediyor.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Erciyes AŞ, Erciyes Yüksek İrtifa Spor Turizmi Derneği, Velo Erciyes tarafından organize edilen Uluslararası Bisiklet Birliği UCI (Union Cycliste Internationale) ve Türkiye Bisiklet Federasyonu işbirliği ve ORAN Kalkınma Ajansı, Spor A.Ş, Kayseri Ulaşım A.Ş, İl Sağlık Müdürlüğü ile kamu kurum ve kuruluşların destekleriyle gerçekleşen Erciyes Uluslararası Dağ Bisikleti Yarışlarının Kayseri MTB Cup etabında pedallar çevrildi.

Kayseri Erciyes’te düzenlenen yarışlara Türkiye başta olmak üzere Ukrayna, Fransa’dan 32 sporcu katıldı. Cross Country Olimpik C1 dağ bisikleti yarışları elit erkekler, elite kadınlar, Junior erkekler, junior kadınlar ve açılış olmak üzere 5 farklı kategoride koşuldu. Sporcular Erciyes’in 2.200 metresinde inşaa edilen parkurda inişli, çıkışlı arazi şartlarında yarış boyunca toplamda 26 km mesafe kat ederek kıyasıya ter döktü.

Kayseri MTB Cup yarışlarında elit erkeklerde Ukrayna Bisiklet Milli Takımı’ndan Dmytro Titarenko birinci, Oleksandr Koniaiev ikinci, Volodymyr Kozlovskyy üçüncü olurken kadınlar da ise yine Ukrayna Bisiklet Milli Takımı’nda Iryna Popova birinci, Iryna Slobodyan ikinci, Maria Sherstiuk ise üçüncülüğü elde etti.

Açılış kategorisi erkeklerde Ukrayna Bisiklet Milli Takımın’dan Oleksandr Hudyma birinci, Brisaspor Bisiklet Takımı’ndan Furkan Akcam ikinci, Kayseri Gençlik ve Spor Etkinlikleri Kulübü’nden Ahmet Edebalı ise üçüncü geldi.

Junior erkeklerde Kayseri Gençlik ve Spor Etkinlikleri Kulübü’nden Davut Duman birinci olurken Junior kadınlarda ise Talas Gençlik ve Spor Kulübü İremnur Korkmaz birinciliği elde etti.

Müsabakalarda derece elde sporculara düzenlenen törenle ödülleri verildi. Ödülleri Kayseri Erciyes A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Murat Cahid Cıngı takdim etti.

Diğer yarış takvimi ise şöyle;

1 Ekim 2020 Dağ Bisikleti Zafer Bayramı Victory Day MTB Cup

2 Ekim 2020 Dağ Bisikleti Mirada Del Lago Hotel MTB Cup

3 Ekim 2020 Dağ Bisikleti Mt Argeus 2.200 mt MTB Cup

4 Ekim 2020 Dağ Bisikleti Best High Altitude MTB Cup

8-11 Ekim 2020 Dağ Bisikleti Marmonti Erciyes MTB yarışları - 4 Gün /4 Yarış