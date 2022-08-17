Erciyes’te Uluslararası Bisiklet Yarışları devam ediyor

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Erciyes A.Ş, Büyükşehir Belediyesi Spor A.Ş. ile Uluslararası Bisikletçiler Birliği-UCI ve Türkiye Bisiklet Federasyonu öncülüğünde gerçekleşen Erciyes Uluslararası Yol Bisikleti müsabakaları, Grand Prix Tomarza, Grand Prix Kapuzbaşı, Grand Prix Develi ve Grand Prix Kapadokya etapları ile devam edecek. Profesyonel sporcuların katıldığı uluslararası yol bisiklet yarışları dört gün sürecek.

Uluslararası Bisikletçiler Birliği -UCI ve Türkiye Bisiklet Federasyonu öncülüğünde, Erciyes Yüksek İrtifa ve Spor Turizmi Derneği organizasyonu ile Kayseri Büyükşehir Belediyesi himayesinde Erciyes A.Ş ve Spor A.Ş. Yahyalı Belediyesi, Develi Belediyesi, Tomarza Belediyesi, Ürgüp Belediyesi desteklerinde gerçekleşecek, dünyanın dört bir yanından gelen profesyonel sporcuların katıldığı Uluslararası Erciyes Yol Bisiklet Yarışları kaldığı yerden devam ediyor.

Geçtiğimiz haftalarda üç etabı düzenlenerek bisiklet sporcularının mücadelesine sahne olan yarışların kalan etapları 18-21 Ağustos tarihleri arasında yapılacak. Uluslararası Erciyes Yol Bisiklet Yarışları dört gün sürecek.

18-21 Ağustos 2022 tarihleri arasındaki bisiklet yarışlarına Türkiye başta olmak üzere Amerika, Malezya, Kuveyt, Özbekistan, Kazakistan ve Güney Afrika gibi dünyanın dört bir yanından bisiklet takımları katılıyor.

Bu hafta düzenlenecek olan organizasyon Grand Prix Tomarza, Grand Prix Kapuzbaşı, Grand Prix Develi ve Grand Prix Kapadokya olmak üzere 4 etapta gerçekleşecek. 18 Ağustos Perşembe günü Grand Prix Tomarza etabı Kayseri Bilim Merkezi’nden başlayacak ve Tomarza meydanında son bulacak. Saat 11.00’de başlayacak olan yarış, 14.00’te sona erecek. Ayrıca Grand Prix Kapuzbaşı etabı 19 Ağustos Cuma günü ERÜ Develi Seyrani Kampüsü önünden başlayarak, Yahyalı meydanında sona erecek. Aynı şekilde saat 11.00’de başlayacak olan yarış, 14.00’te son bulacak. 20 Ağustos Cumartesi günü yapılacak Grand Prix Develi etabı ise ERÜ Develi Seyrani Kampüsü önünden başlayarak yine ERÜ Develi Seyrani Kampüsü önünde bitecek. Yarış saat 11.00’de başlayacak ve 13.50’de sona erecek. 21 Ağustos Pazar günü yapılacak Grand Prix Kapadokya etabının ise başlangıç yeri Ürküp Şükrüoğulları olarak belirlenirken, bitiş noktası da Erciyes A.Ş. İdari bina önü olacak. Saat 14.00’te başlayacak olan yarış, 17.30’da bitecek.