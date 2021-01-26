banner363

banner380

banner396

banner403

banner420

Son Dakika
Benzin ve dizelin yerini LPG alacak
Benzin ve dizelin yerini LPG alacak
Korsanların öldürdüğü mühendisin ailesi ilk kez konuştu
Korsanların öldürdüğü mühendisin ailesi ilk kez konuştu
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ev ziyareti
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ev ziyareti
Melania Donald Trump çifti boşanıyor mu?
Melania Donald Trump çifti boşanıyor mu?

Erciyes’te otellerini yapmayanlara ’Tapu İptal’ davası açıldı

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç yaklaşık 10 yıl önce satışa çıkan ve yatırımcılar tarafından satın alınan Erciyes’te ki otel yerlerine yatırımlarını yapmayanlarla ilgili tapu iptal davası açtıklarını söyledi.

KAYSERİ 26.01.2021, 11:42
1
Erciyes’te otellerini yapmayanlara ’Tapu İptal’ davası açıldı

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç yaklaşık 10 yıl önce satışa çıkan ve yatırımcılar tarafından satın alınan Erciyes’te ki otel yerlerine yatırımlarını yapmayanlarla ilgili tapu iptal davası açtıklarını söyledi.

Başkan Büyükkılıç yaptığı açıklamasında 22 ayrı otel yerinin satışından sonra 6 yatırımcının taahhütlerini yerine getirdiğini belirterek “ bizim Erciyes’te konaklama yerlerine ihtiyacımız var ”dedi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç yapığı açıklamasında “ Erciyes’te 10 yıl önce yapılan ihalede otel yeri satın alan ve bugüne kadar sorumluluklarını yerine getirmeyenlerle ilgili iptal davası açtık. Mahkemenin neticesine göre paralarını iade edeceğiz. Bizim amacımız Erciyes’te üzüm yemek bağcı dövmek değil. Bizim amacımız yatırımcıyı çekmek. Şimdi Erciyes’te yeterince yatak sayısına ulaştığında Erciyes bir anlam kazanır. Buna göre de turist ağırlarız. Evet 25 dakikada belki şehir içerisinden Erciyes’e çıkılmakta ancak rahatlık açısından bunun olması gerekir. Yukarıda yerimiz ola ola 22 adet otel yerinin satışının gerçekleştirilmiş olmasına karşın 6 adedinin hayata geçmiş olması gülünç. Halbuki bu 10 yıl önce satıldıysa bu hizmetin şimdiye kadar getirilmiş olması gerekirdi. Bunu alayım benim param var. Nasılsa yaparız. Bu olmaz. Bizim burada konaklama yerlerine ihtiyacımız var. Makul rakama alındı bir de orası “dedi.

Başkan Büyükkılıç dönemin Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Özhaseki”nin yatırımcı çekebilmek adına her türlü kolaylığı gösterdiğinin altını çizerek “ O dönemde Mehmet Özhaseki Bakanım yatırımcıları çekmek için bedava tahsis edeyim dedi. Yatırımcılar tapu alabilirsek buraya kredi çekebileceklerini ifade etmişlerdi. Bunun üzerine yardımcı olunmak amacıyla tapular verildi. Bunun üzerine aldığınız yerlerle ilgili üzerinden geçen 7-8 yılı aşkın süredir inşaatlarınızı yapmamanız veya tamamlamanız da bir iyi niyet görmeyiz. Tapu iptal davası açtık. Yatırımcı da ya sorumluluğunu yerine getirecek. Yada geri verecek. Kazanır kazanamayız onu bilmiyorum. Amacımız dava kazanmak veya kaybetmek yatırımcının elinden arsaları geri almak değil. Amacımız motive etmek gayrete düşürmek. Halihazırda yatırımlarını yapanlar davadan korkanlar değil Erciyes’in geleceğini görerek yatırım yapanlar diye konuştu.

Erciyes’te bulunan ve geçtiğimiz ay içerisinde ihaleye çıkılan dükkan yerleri ile ilgili olarak da ihaleyi alan şirketin sorumluluğunu yerine getirmediğini belirten Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç ihalenin iptal olduğunu açıkladı.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç yaptığı açıklamasında “ Erciyes’te dükkanlarla ilgili ihaleye çıktık. Ancak geçici teminatı yatırıp ihale giren ve ihaleyi alan şirket şartnamede olan sorumluluklarını yerine getiremediler. 2 yılı peşin ve yüzde 6 teminat var şartname içerisinde. Toplam 10 milyon nakit 3 milyon teminat verilmesinin dün son günüydü. Genel sekreterim saat 16.15’de yatırılmadığının bilgisini verdi. Süre tanıma şansımız yok. İhale şartnamesine uyulmadığı zaman olmaz. İhaleye giren şirket ihalenin şartlarını yerine getirmesi gerek. Ama bunlar maalesef yerine getirilemedi. Tekrar ihaleye çıkacağız “dedi.

Mezarlık yerlerinin pahalı olduğundan hareketle açıklamada bulunan CHP Kayseri Milletvekili Çetin Arık’ın açıklamalarını da değerlendiren Başkan Büyükkılıç “ Mezarlık konusunda daha önce ilçe belediye başkanlığı döneminde çeşitli uygulamalarım var. Oturmuş bir sistem var. 200 liraya da, az sayıda 40 bin liraya da mezar var. Az sayıdaki bu mezar yerlerini gündeme taşımanın mantığı yok. Melikgazi, Kocasinan da yüzü geçkin mezarlıklar var. Şehir içerisinde de mezarlıklarımız var. Bizim amacımız hizmet vermek. İldem’de mezar yerlerimizin satışı tamamlandığı için doluluk oranına ulaştı. Bu konunun tartışmaya açılması dahi saygısızlık. Ben açıklamamda da söyledim. Ölülerine saygı duymayan dirilerine de saygı duymaz. 200 liraya satılan mezar yerlerinin belediyeye maliyeti 1000 lirayı geçkin. Daha önceleri mezar yerleri alınıp satılmaktaydı malumunuz. Biz buna bir önlem aldık. Dedik ki mezarlar belediyeden alındıktan sonra satılamaz. Satılacak olursa bunu bedeli karşılığında belediye alır. Alacak olan kişi Belediyeye müracaat ederek satın alır. Mezarlık üzerinden rant sağlanmanın önünü kapattık “diye konuştu.

Belediye bünyesinde bulunan Kent Ekmek tarafından üretilip satışta olan Gacer ekmeği ile ilgili de konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç “ Ata yadigarı bir buğdayımız var. Tok tutuyor. Glutenden fakir hazmı kolay Gacer buğdayı. Kent ekmek fabrikamız bunu ekmek haline getirdi ve Kayseri de satışa çıktı. Bunun fiyatı bana da yüksek geldi. 7 lira 50 kuruşa satılmakta. Buradan sizin aracılığınızla da talimat vermiş olalım. Gacer ekmeğimizin fiyatı bundan sonra 5 lira olarak uygulanacak “ şeklinde konuştu.
Yorumlar (0)
banner422
13°
hafif yağmur
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Beşiktaş 20 44
2. Fenerbahçe 20 42
3. Galatasaray 20 39
4. Gaziantep FK 20 35
5. Alanyaspor 20 34
6. Trabzonspor 20 33
7. Hatayspor 20 32
8. Karagümrük 20 30
9. Malatyaspor 20 27
10. Antalyaspor 20 26
11. Göztepe 20 25
12. Kasımpaşa 20 25
13. Rizespor 20 25
14. Sivasspor 20 24
15. Başakşehir 20 24
16. Konyaspor 20 23
17. Kayserispor 20 19
18. Gençlerbirliği 20 19
19. Ankaragücü 20 18
20. Erzurumspor 20 17
21. Denizlispor 20 14
Takımlar O P
1. Giresunspor 18 38
2. İstanbulspor 18 37
3. Samsunspor 18 36
4. Altay 18 32
5. Adana Demirspor 18 31
6. Ankara Keçiörengücü 18 31
7. Bursaspor 18 30
8. Tuzlaspor 18 30
9. Altınordu 18 28
10. Bandırmaspor 18 27
11. Adanaspor 18 21
12. Ümraniye 18 20
13. Boluspor 18 19
14. Menemen Belediyespor 18 19
15. Akhisar Bld.Spor 18 16
16. Balıkesirspor 18 16
17. Ankaraspor 18 10
18. Eskişehirspor 18 4
Takımlar O P
1. M. United 19 40
2. Man City 18 38
3. Leicester City 19 38
4. Liverpool 19 34
5. Tottenham 18 33
6. Everton 17 32
7. West Ham 19 32
8. Aston Villa 17 29
9. Chelsea 19 29
10. Southampton 18 29
11. Arsenal 19 27
12. Leeds United 18 23
13. Crystal Palace 19 23
14. Wolverhampton 19 22
15. Burnley 18 19
16. Newcastle 19 19
17. Brighton 19 17
18. Fulham 18 12
19. West Bromwich 19 11
20. Sheffield United 19 5
Takımlar O P
1. Atletico Madrid 18 47
2. Real Madrid 19 40
3. Barcelona 19 37
4. Sevilla 19 36
5. Villarreal 20 34
6. Real Sociedad 20 31
7. Granada 20 28
8. Real Betis 20 27
9. Athletic Bilbao 19 24
10. Celta de Vigo 20 24
11. Cádiz 20 24
12. Levante 19 23
13. Getafe 19 23
14. Valencia 20 20
15. Eibar 20 20
16. Real Valladolid 20 20
17. Osasuna 20 19
18. Deportivo Alaves 20 18
19. Elche 18 17
20. Huesca 20 13