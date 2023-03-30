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Erciyes’te kar yağışı turizmcileri sevindirdi
TÜRKİYE’NİN ÖNEMLİ KIŞ TURİZMİ MERKEZLERİNDEN OLAN ERCİYES’TE ETKİLİ OLAN KAR YAĞIŞI, KIŞ TURİZMCİLERİNİ SEVİNDİRDİ.
KAYSERİ 30.03.2023, 15:13
Türkiye’nin önemli kış turizmi merkezlerinden olan Erciyes’te etkili olan kar yağışı, turizmcileri sevindirdi.
Türkiye’de kış turizminde önemli yeri olan Erciyes Kayak Merkezi, Mart ayında yağan kar ile sezona devam ediyor. Özellikle kar yağışının şiddetini arttırması ve pistlerin dolu olması kayak ve snowboard turizmcilerini, otelleri, kayak mağazaları işletmecilerini ve kayak eğitmenlerini sevindirdi.
Erciyes Kayak Merkezi’nde kayak eğitmenliği yapan Veysel Değirmenci, dağda soğuğun hissedilir derecede olduğunu belirterek, Erciyes’te Nisan ayında da kayak ve snowboard yapmanın sevincini yaşayacaklarını söyledi.