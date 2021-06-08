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Erciyes’te gondol teleferiklerinin çalışma saati belli oldu

Kayak sezonunun sona ermesinin ardından yeşil manzarasıyla dikkat çeken Erciyes Kayak Merkezi’nde, gondol teleferiklerinin çalışma saatleri belli oldu.

KAYSERİ 08.06.2021, 10:23
Erciyes’te gondol teleferiklerinin çalışma saati belli oldu

Kayak sezonunun sona ermesinin ardından yeşil manzarasıyla dikkat çeken Erciyes Kayak Merkezi’nde, gondol teleferiklerinin çalışma saatleri belli oldu.

Kış mevsiminde binlerce kayakseverin akın ettiği Erciyes Kayak Merkezi, yaz mevsiminde de ziyaretçilere hizmet etmeye devam ediyor. Yaz sezonu nedeniyle Erciyes Tekir ve Hacılar Kapı’da ziyaretçilerin hafta içi her gün 09:30 ile 18:00 saatleri arasında, hafta sonları ise 09:30 ile 20:00 saatleri arasında gondol teleferiklerini kullanabilecekleri duyuruldu.
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