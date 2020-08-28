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Erciyes’te büyük yatırım

ERCİYES’TE İNŞA EDİLECEK VE KAYSERİ’NİN EN ÇOK YATAK KAPASİTESİNE SAHİP OLACAK XPERİA MOUNTAİN RESORT ERCİYES SKİ, SPORT&SPA OTEL’E KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI TARAFINDAN “TURİZM YATIRIM BELGESİ” VERİLDİ.

KAYSERİ 28.08.2020, 10:34 28.08.2020, 10:47
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Erciyes’te büyük yatırım

Erciyes’te inşa edilecek ve Kayseri’nin en çok yatak kapasitesine sahip olacak Xperia Mountain Resort Erciyes Ski, Sport&Spa Otel’e Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından “Turizm Yatırım Belgesi” verildi.

Türkiye’de kış turizminin amiral gemisi haline gelen Erciyes’te turizm yatırımları devam ediyor. Kültür ve Turizm Bakanlığı da Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgesi olan Kayseri Erciyes’e yatırım yapan girişimcilere büyük destek veriyor. Uluslararası standartlarda, kış sporları ve turizm merkezi haline gelen Erciyes, özel konumu ve güçlü altyapısıyla kışın kar sporlarının yanında yazın da spor ve doğa turizmine yönelik bisiklet, atletizm, güreş, maraton, voleybol, futbol yüksek irtifa antrenman kampı gibi alternatif turizm potansiyeli sunuyor.

Merkezi Antalya’da bulunan Xperia Otelleri zincirinin Erciyes Develi Kapı bölgesinde yaptıracağı 5 Yıldızlı Otel, 22 bin metrekare alanda, 275 oda ve 550 yatak kapasitesi ile misafirlerini ağırlayacak. Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından Xperia Mountain Resort Erciyes Ski, Sport&Spa Otel’e verilen Turizm Yatırım Belgesi, Kayseri İl Kültür ve Turizm Müdürü Dr. Şükrü Dursun ve Kayseri Erciyes A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Murat Cahid Cıngı tarafından Xperia Otelleri Yönetim Kurulu Başkanı Serhat Kayıs’a takdim edildi.

Konu ile ilgili açıklama yapan İl Kültür ve Turizm Müdürü Dr. Şükrü Dursun, “Erciyes’in kent merkezine çok yakın mesafede olmasından dolayı, yapılan yatırımlar kış turizmine hizmet etmenin yanında, şehrimizin tamamına da katkı sağlayacaktır. Bilindiği gibi Xperia Otellerinin Alanya’da da otelleri bulunuyor. Alanya’dan bir otel zincirinin şehrimizde yatırım yapması bizleri sevindirdi. Otel, inşaatı tamamlandığında Kayseri’nin en çok yatak kapasitesine sahip konaklama tesisi olacak. Erciyes’in Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgesi ile Turizm Merkezi olmasından dolayı Erciyes’e yatırım yapan girişimcilere Bakanlığımız tarafından teşvikler veriliyor. Bu vesileyle tüm yatırımcıları bölgemize davet ediyoruz” dedi.

Erciyes A.Ş. Yön. Kur. Bşk. Dr. Murat Cahid Cıngı da “Erciyes ülkemizdeki en önemli kış turizm destinasyonu haline geldi. Kış turizminin yanı sıra yılın diğer mevsimlerinde de turizmin sürdürülmesi için çalışmalarımıza devam ediyoruz. Dağımız artık bütün dünyada biliniyor. Erciyes Dağı, Türkiye’nin dört bir yanından gelen yerli kayak severlerin yanında, kış sezonu boyunca her hafta direkt charter seferler ile Rusya, Ukrayna, Belarus, Polonya’dan ve dünyanın muhtelif ülkelerinden gelen yabancı turistleri yoğun bir şekilde ağırlıyor. Erciyes’te otellerimiz misafirlerin taleplerini karşılamakla yetersiz kalıyor. Otel yatırımcılarımız da Erciyes’teki potansiyeli gördü ve yatırım yapmaya başladılar. Şu anda Erciyes Dağı’nda birçok otelin inşaatı devam ediyor. Xperia Otelleri de bunlardan bir tanesi. Bu proje Erciyes’in doğasına ve yapısına uygun olarak yapılıyor. Dağımıza yakışan ve değer katan bir otel olacak. Burada, Erciyes’e katkı sağlayan tüm kurumlarımıza ve yatırımcılarımıza teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

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