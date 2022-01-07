Erciyes’te 4 yeni otel daha hizmete açıldı

Yatırımcıların yeni cazibe noktası haline gelen Erciyes Kayak Merkezi’nde 210 milyon TL’lik 4 yeni otel daha kapılarını kayak severlere açtı.

Türkiye’nin en büyük, dünyanın ise sayılı kar ve kış sporları merkezi haline gelen Erciyes, son yıllarda yerli ve yabancı turist sayısında yaşanan artışla birlikte dağdaki konaklama talebinin yetersiz kalması, otel yatırımcılarını bölgeye çevirdi. Türk turizmine değer katacak kalitede otellerin yapıldığı Erciyes Kayak Merkezi’nde 4 yeni otel daha tamamlanarak 2021-2022 kayak sezonunda hizmet vermeye başladı. Yapılan yatırımlar ile birlikte Erciyes Dağı’nda faaliyet gösteren otel sayısı 13 olurken yatak kapasitesi de 2 binin üzerine çıktı. Erciyes’teki mevcut yatak kapasitesi 3 yıl içinde 3 bin 500’e, 6 yıllık bir sürede ise 8 bine çıkması hedefleniyor. Şimdiye kadar 650 milyon liralık otel yatırımının yapıldığı Erciyes Kayak Merkezi’ne 5 yıl içinde 1,2 milyar liralık ek yeni yatırım alınması bekleniyor. Erciyes Dağı’nı dört mevsim işlevsel bir turizm noktası haline getirme ve dağ ve tabiat turizmi ile beraber spor turizmini daha da çeşitlendirmeye yönelik yatırımlarını sürdüren Kayseri Büyükşehir Belediyesi, hizmete sunduğu 2 futbol sahasının ardından şimdi de 6 adet futbol sahası, kapalı spor salonu, olimpik yüzme havuzu, atletizm pisti gibi bütün spor disiplinlerinin kullanımı için Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Kompleksini 2022 yazından itibaren faaliyete geçirecek.