Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 22°
açık
GENEL GÜNCEL EKONOMİ İŞ DÜNYASI EKOVİTRİN TV Ekovitrin ARŞİV LOJİSTİK OTOVİTRİN POLİTİKA SAĞLIK TURİZM DÜNYA
BİST
110022
ALTIN
366.939
DOLAR
6.7790
STERLİN
8.6282
EURO
7.6701
Şarkıcı Harun Sürek, ABD'li yıldız Mariah Carey‘in teklifini değerlendirdi
Harun Sürek, ABD'li yıldız Mariah...
Hayvan hırsızlarına suçüstü
Hayvan hırsızlarına suçüstü
Galatasaray'da testler negatif
Galatasaray'da testler negatif
Hem suçlu hem güçlü!
Hem suçlu hem güçlü!

Erciyes’in yatırımları planlandı

KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI DR. MEMDUH BÜYÜKKILIÇ, DÜNYANIN SAYILI KIŞ TURİZM MERKEZLERİNDEN OLAN ERCİYES İÇİN 2020 YILINDA YAPILACAK YATIRIMLARLA İLGİLİ TOPLANTI DÜZENLEDİ. BAŞKAN BÜYÜKKILIÇ, “ERCİYES’İMİZİ SADECE KIŞ AYLARINDA DEĞİL 12 AY BOYUNCA, KAMP TURİZMİ, YAYLA TURİZMİ, TERMAL TURİZMİ İLE ARANAN, ÖZLENEN BİR MERKEZ OLMASI YOLUNDA GAYRET GÖSTERİYORUZ” DİYE KONUŞTU.

Erciyes’in yatırımları planlandı

KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI DR. MEMDUH BÜYÜKKILIÇ, DÜNYANIN SAYILI KIŞ TURİZM MERKEZLERİNDEN OLAN ERCİYES İÇİN 2020 YILINDA YAPILACAK YATIRIMLARLA İLGİLİ TOPLANTI DÜZENLEDİ. BAŞKAN BÜYÜKKILIÇ, “ERCİYES’İMİZİ SADECE KIŞ AYLARINDA DEĞİL 12 AY BOYUNCA, KAMP TURİZMİ, YAYLA TURİZMİ, TERMAL TURİZMİ İLE ARANAN, ÖZLENEN BİR MERKEZ OLMASI YOLUNDA GAYRET GÖSTERİYORUZ” DİYE KONUŞTU.

05 Haziran 2020 Cuma 14:02
8 Okunma
Erciyes’in yatırımları planlandı

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, dünyanın sayılı kış turizm merkezlerinden olan Erciyes için 2020 yılı kış sezonunda yapılacak yatırımlarla ilgili toplantı düzenledi. Başkan Büyükkılıç, “Erciyes’imizi sadece kış aylarında değil 12 ay boyunca, kamp turizmi, yayla turizmi, termal turizmi ile aranan, özlenen bir merkez olması yolunda gayret gösteriyoruz” diye konuştu.

Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç’ın 2020 yılı kış sezonunda Erciyes’te yapılacak yatırımlar için düzenlediği yatırım toplantısı Başkanlık Toplantı Salonu’nda gerçekleşti. Toplantıya Genel Sekreter, Genel Sekreter Yardımcısı, Daire Başkanları ve belediye bünyesindeki şirketlerin yöneticileri katıldı. Toplantıda, Erciyes’i 2020 yılı kış sezonuna hazırlamak amacına yönelik yatırım çalışmaları konuşuldu. Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Erciyes A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Murat Cahid Cıngı’dan hem bilgi aldı, hem de gelen talepleri karara bağladı. Verilecek olan hizmetler konusunda yatırımcıların gerekli, sağlıklı ve hızlı kararları alıp uygulama sürecini başlattıklarını söyleyen Başkan Büyükkılıç,“ Erciyes’imizi 2020 yılı kış sezonuna hazırlamak amacıyla gerek kış turizme yönelik gerekse kış turizmi öncesi sonrasına yönelik, yatırım çalışmaları konusunda ilgili birimimizden hem bilgi alıyoruz, hem de talepleri ile karar alıyoruz. Erciyes’te yapacağımız otopark konusunda, vereceğimiz hizmetler konusunda, yatırımcıların bizlerden beklentileri konusunda konuşuyoruz. Amacımız gerekli, sağlıklı ve hızlı kararları alıp uygulama sürecini başlatmak. Erciyes’imizi sadece kış aylarında 12 ay boyunca, kamp turizmi, yayla turizmi, termal turizmi ile aranan, özlenen bir merkez olması yolunda gayret gösteriyoruz. Yapılacak çalışmaların şimdiden hayırlı uğurlu olmasını Cenabı Allah’tan niyaz ediyorum” dedi.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kayserispor’da kadro şekilleniyor
Kayserispor’da kadro şekilleniyor
Melikgazi tarihe sahip çıkmaya devam ediyor
Melikgazi tarihe sahip çıkmaya devam ediyor
AGÜ Ekonomi Bölümü Öğretim Üyelerine TÜBİTAK’tan Destek
AGÜ Ekonomi Bölümü Öğretim Üyelerine TÜBİTAK’tan Destek
Kayserispor’a gelir sağlamak için Kır Düğünü önerisi
Kayserispor’a gelir sağlamak için Kır Düğünü önerisi
İngiltere’den dezenfektan üreten Türk firmaya teşekkür
İngiltere’den dezenfektan üreten Türk firmaya teşekkür
Ali Dağı’na 20 bin metrekare daha yeşil alan
Ali Dağı’na 20 bin metrekare daha yeşil alan
Memduh Başkanla neşeli bir gün
Memduh Başkanla neşeli bir gün
Fevzi Çakmak Mahallesi’nde yangın paniği
Fevzi Çakmak Mahallesi’nde yangın paniği
Kazakistan’dan Kıbrıs’a Kadar Sertifikalı Çilek Fidesi İhracatı Kayseri’den Yapılıyor
Kazakistan’dan Kıbrıs’a Kadar Sertifikalı Çilek Fidesi İhracatı Kayseri’den Yapılıyor
Erciyes Teknopark tarafından siparişe dayalı Ar-Ge Projeleri ve Patent Tabanlı Teknoloji Transferi Destekleme Programları ile ilgili bilgilendirme Webinarı düzenlendi
Erciyes Teknopark tarafından siparişe dayalı Ar-Ge Projeleri ve Patent Tabanlı Teknoloji Transferi Destekleme Programları ile ilgili bilgilendirme Webinarı düzenlendi
Kayseri Şeker’den çiftçiye büyük hizmet
Kayseri Şeker’den çiftçiye büyük hizmet
Çocuk yüzünden çıkan kavgada aileler birbirine girdi
Çocuk yüzünden çıkan kavgada aileler birbirine girdi
Hes Kablo Kayserispor Başkanı Gözbaşı:
Hes Kablo Kayserispor Başkanı Gözbaşı:
Melikgazi’de yapılacak yeni çalışmayla yağmur suyu taşkınları yaşanmayacak
Melikgazi’de yapılacak yeni çalışmayla yağmur suyu taşkınları yaşanmayacak
Kayserispor bugün Covid-19 testinden geçecek
Kayserispor bugün Covid-19 testinden geçecek
58 kişinin yaşadığı 6 apartmandaki karantina 14 gün uzatıldı
58 kişinin yaşadığı 6 apartmandaki karantina 14 gün uzatıldı
Bünyan’daki kavgada silah kullanıldı: 3 yaralı
Bünyan’daki kavgada silah kullanıldı: 3 yaralı
Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği Dünya Süt Günü’nde sağlık çalışanlarını unutmadı
Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği Dünya Süt Günü’nde sağlık çalışanlarını unutmadı
Kayserispor kaptanı Lopes’in ev halleri
Kayserispor kaptanı Lopes’in ev halleri
Kayserispor galibiyete şartlandı
Kayserispor galibiyete şartlandı

banner371

banner363

banner380

banner381

banner376

banner361

Galeriler Videolar Yazarlar Röportajlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Ekovitrin

    FABRİKALAR CAD. NO.1 D.2 BEŞYOL-FLORYA/İSTANBUL

    0212 426 88 00 pbx

    Copyright © by ekovitrin.com / haber@ekovitrin.com

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim