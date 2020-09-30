Erciyes’e sezonun ilk kar yağışı düştü

Türkiye’nin en önemli kış sporları merkezlerinden biri olan Erciyes Dağı’nın zirvesine sezonun ilk karı yağdı.

Gece saatlerinde Erciyes Dağı’nın 2 bin 200 metresinde dolu şeklinde etkili olan yağış, 3 bin 917 zirvesine ise kar şeklinde düştü. Yağan kar sonrası Erciyes Dağı’nın zirvesi beyaza büründü.