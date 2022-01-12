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Erciyes’e 25 günde 150 bin ziyaretçi

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, İç Anadolu Bölgesi’nin birinci, Türkiye’nin 5. büyük dağı unvanına sahip olan ve Kayseri Erciyes A.Ş. tarafından yönetilen Erciyes Kayak Merkezi’nin 25 günde 150 bin ziyaretçi ağırladığını açıkladı.

KAYSERİ 12.01.2022, 11:20 12.01.2022, 11:30
Erciyes’e 25 günde 150 bin ziyaretçi

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, İç Anadolu Bölgesi’nin birinci, Türkiye’nin 5. büyük dağı unvanına sahip olan ve Kayseri Erciyes A.Ş. tarafından yönetilen Erciyes Kayak Merkezi’nin 25 günde 150 bin ziyaretçi ağırladığını açıkladı.

Dünyanın en büyük sertifikalandırma kuruluşu Bureau Veritas tarafından verilen sertifika ile dünyada ilk defa ’Güvenli Kayak Merkezi’ sertifikasına sahip olan Erciyes Kayak Merkezi, bu yıl da yerli ve yabancı turistlerin akınına uğruyor. Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, konu ile ilgili yaptığı açıklamada, Türkiye’de yerel yönetimler tarafından kurulan ilk dağ yönetim şirketi Erciyes A.Ş. tarafından yönetilen Erciyes Kayak Merkezi’ne kış turizmi kapsamında yoğun ilginin olduğunu söyledi. Erciyes A.Ş.’nin dağ turizmi tecrübesiyle Türkiye’de bir numara olarak anıldığını ifade eden Büyükkılıç, 18 Aralık’ta başlayan kış sezonunda 25 gün içerisinde 150 bin yerli ve yabancı turistin Erciyes Kayak Merkezi’ni ziyaret ettiğini ifade etti. Başkan Büyükkılıç, yabancı turistlerin Ukrayna, Rusya ve Polonya’dan charter seferleriyle, ayrıca Latin Amerika ve Avrupa’nın farklı ülkelerinden tarifeli uçaklarla Erciyes’e kayak yapmaya geldiğini vurgulayarak, “Bulutları delen zirvesi, tepesinden eksik olmayan karı ile Kayseri’nin sembolü olan Erciyes Dağı, Orta Anadolu’nun en yüksek doruğu olarak bilinir. Turizmde, kültür sanatta, sanayide, ticarette cazibe merkezi olan kentimizi, Kayseri’nin incisi olan Erciyes’imiz başta olmak üzere bütün güzellikleri ile tüm dünyaya tanıtmaya ve gece gündüz demeden çalışmalarımızı sürdürmeye devam edeceğiz. Kayseri’miz Türkiye’nin kış ve dağ turizminde merkez olma yolunda emin adımlarla ilerlemeyi sürdürecek ve Erciyes’in karı, Kayseri’nin kârı olmaya devam edecek” dedi.

Başkan Büyükkılıç, Türkiye’nin incisi, Kayseri’nin sembolü, dağcılık ve kış sporları alanında 112 kilometrelik 41 kayak pisti ile cazibe merkezi olan Erciyes’e 19’uncu mekanik tesisin yapıldığını, yatırım maliyetleri 210 milyon TL’yi bulan 4 ayrı otelin de hayata geçerek, yeni sezonda hizmet vermeye başladığını belirtti. Spor ve turizm alanında şehrin turizm lokomotifi olan Erciyes’e ‘Yüksek İrtifa Kamp Merkezi’ kurulduğunu da hatırlatan Büyükkılıç, şöyle konuştu:

“Yüksek İrtifa Kamp Merkezi, dünyanın önemli spor kulüplerinin Kayseri’de kamp yapmasına olanak sağlayacak. Erciyes Master Planı kapsamında Erciyes’in 12 ay aktif bir şekilde değerlendirilebilmesine yönelik projelendirilen Erciyes Yüksek Kamp İrtifa Merkezi’nde FİFA standartlarında 2 futbol sahası hizmet veriyor. Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi’nde olimpik yüzme havuzu, kapalı spor salonu, altı adet futbol sahası, jimnastik salon tesisleri ve fitness merkezinin temelini de attık, çalışmalar tüm hızıyla sürüyor.”

Erciyes’in hemen yanı başında bulunan turizm bölgesi Kapadokya’nın yanı sıra 8 farklı komşu kent ile turizm anlamında bir bütün olduğunu hatırlatan Büyükkılıç, Erciyes Kayak Merkezi’nin, ISO 9001, ISO 10002 ve IQNET belgeleri ile Türkiye’de Hizmet Kalite Standartları, Müşteri Memnuniyeti Yönetim Sistemi ve Uluslararası Tanınırlık Belgelerine sahip ilk ve tek kış sporları merkezi unvanını da taşıdığını anımsattı. Başkan Büyükkılıç, özellikle Avusturya, İsviçre, Fransa gibi ülkelerde çok büyük ve meşhur kayak merkezleri olmasına rağmen ISO standartlarını dünyada ilk alan kayak merkezinin Erciyes olmasının gururunu yaşadıklarını sözlerine ekledi.

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