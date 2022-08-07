Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi takımların gözdesi oldu

Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından yaptırılan Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi, futbol takımlarının gözdesi oldu. Erciyes AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Murat Cahid Cıngı, "Erciyes artık yüksek irtifa merkezi noktasında da global bir marka olacak" dedi.

Bu yıl Süper Lig’den ve 1. Lig’den takımları ağırlayan Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi, tam not aldı. Erciyes AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Murat Cahid Cıngı, "Erciyes’i bir spor turizmi merkezi haline getirmek bizim uzun yıllardır taşıdığımız bir vizyondu. Aşama aşama, altyapıya yatırım yaparak, oradaki sahalarımızı ve spor salonlarımızı tesis ederek çok şükür bu hedefimizin belli bir kısmına ulaşmış bulunuyoruz. Erciyes’e inşa ettiğimiz futbol sahalarımız geçen yıldan itibaren gerçekten yerli ve yabancı ok kaliteli takımlara hizmet veriyor. Futbol takımlarımız kışın deniz seviyesinde, yazın ise yüksek irtifada kamp yapmayı artık profesyonel sporculuğun bir olmazsa olmazı olarak değerlendiriyorlar. Bu da Erciyes’te çok iyi bir şekilde sağlanmış oldu. Yapmış olduğumuz futbol sahaları yaz boyu hemen hemen hiç fasıla vermeden Süper Lig takımlarımız tarafından sürekli olarak kullanılıyor. Dolayısıyla bu ihtiyacı daha da rahat yerine getirmek için Kayseri Büyükşehir Belediyemiz yüksek irtifa kamp kompleksi oluşturacak yatırımları da yaptı" ifadelerini kullandı.

Cıngı, "İnşallah bu yıl orada 6 tane daha futbol sahamız, kapalı salonumuz, yüzme havuzumuz, olimpik ve atletizm ve bisiklet pisti gibi hemen hemen bütün sportif branşlara hizmete edecek geniş bir yapılaşma yürütülüyor. Ümit ediyoruz ki, gelecek seneden itibaren artık yüksek irtifa kampı yapmak isteyen bütün sporculara hizmet verir hale gelecek. Bu yıl, gelecek yıl derken kısa bir süre içerisinde Erciyes artık yüksek irtifa merkezi noktasında da global bir marka olacak. Tüm dünyadan artık sporcu kabul eder hale gelecek" şeklinde konuştu.