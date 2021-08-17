Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi Irak A Milli Takımını ağırlıyor

Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından şehre kazandırılan Erciyes Yüksek İrtifa Merkezi, Asya Kupası maçlarına hazırlanan Irak Milli Takımı’nı misafir ediyor.

Büyükşehir Belediyesi’nin Erciyes Master Planı kapsamında projesi kapsamında 12 ay sporun merkezi olan Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi, Irak Milli takımını ağırlıyor. Asya Kupası maçı hazırlıkları için Kayseri’ye gelen Irak Milli Takımı, Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi’ni tercih etti. Kamp için özel uçakla kente gelen Irak Milli Takımı’nın futbolcuları ve yöneticilerini Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi İşletmecisi Tsstur Yönetim Kurulu Başkanı Serkan Çeri karşıladı. Irak Milli Takımı, Eylül ayında Asya Kupası’nda Güney Kore ile karşılaşacağı kupa hazırlıklarını Erciyes Yüksek İrtifa Merkezi’nde yapacak. Takım, 10 gün boyunca 1840 metre yüksekliğinde bulunan yüksek irtifada kamp yapacak.

Şehir merkezine 20, havaalanına 25 ve Kapadokya’ya ise 50 dakikalık mesafede bulunan Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi, geçen yıl 25 Ağustos’ta hizmet vermeye başladı.