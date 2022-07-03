Erciyes Ultra Sky Trail Dağ Maratonu tamamlandı

Dünyanın farklı ülkelerinden ve Türkiye’den 200 atletin katıldığı 6’ıncı Uluslararası Erciyes Ultra Sky Trail Dağ Maratonu sona erdi. Sporcular iki gün boyunca Erciyes’in görkemli atmosferinde eşsiz bir koşu deneyimi yaşadı. Ödül töreninde konuşan Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, "Yaptığımız yatırımların doğru olduğu anlayışı içerisinde keyif alıyoruz" dedi.

Dünya standartlarda bir kayak merkezi haline gelen Erciyes, yaz mevsiminde de bisiklet, maraton, voleybol, futbol, yüksek irtifa antrenman kampı gibi dağ ve tabiat sporları için geniş imkânlar sunmaya devam ediyor. Bu yıl 6’ncısı düzenlenen Uluslararası Erciyes Ultra Sky Trail Dağ Maratonu 1-2 Temmuz tarihleri arasında Kayseri Erciyes A.Ş. ev sahipliğinde Middle Earth Travel organizasyonu ile Corendon Airlines isim sponsorluğunda ve Decathlon, Das3917 Otel, Megasaray Otel, Argeus Events, Zuber, Meysu, Hüma Hastanesi, SPX, Merrell destekleri ile gerçekleştirildi.

Koşu camiasının gözlerini Erciyes’e çeviren ve ülkemizin en önemli koşularından biri haline gelen Erciyes Ultra Sky Trail yarışlarına Türkiye başta olmak üzere Fransa, Rusya ve Tacikistan’dan 200 sporcu katıldı. Katılımcılar 2 gün boyunca 64K, 45K, 25K, 12K ve Vertical Kilometer VK olmak üzere 5 farklı etapta mücadele etti. Uluslararası Patika Koşuları Birliği (ITRA) ve Uluslararası Skyrunning Federasyonu takviminde de yer alan yarışların ilk günü Avrupa’nın en yüksekte biten dikey koşusu olan Vertical Kilometer etabı ile tamamlandı. Bu etapta erkeklerde Oğuzhan Emre Singer birinci, Hakan Akay ikinci, Abdullah Özdemir ise üçüncü oldu. Kadınlarda ise Rezeda Galyamova birinci olurken Beyza Güzel ikinci, Serpil Budak üçüncü geldi.

Yarışların ikinci gününde koşulan 64K etabında erkeklerde Cevdet Alyılmaz birinci, Mehmet Arslan ikinci, Mehmet Zahir Kül üçüncü olurken, kadınlarda birinci Deniz Çiçek, ikinci Beste Gün Aslan, üçüncü ise Özden Sertkaya oldu. Atletler bu etapta Erciyes’in dört bir yanını 360 derece koşarak hem zorlu araziye hem de uzun mesafeye karşı direnç gösterdi. 45K etabında erkeklerde birinci Sergey Abramov, ikinci Umut Çavuşoğlu, Selim Korkmaz üçüncü gelirken, kadınlarda birinci Rezeda Galyamova, ikinci Büşra Genç üçüncü Halide Kaya geldi. Yarış takvimine ilk defa dahil edilen 45 kilometre uzunluğundaki etapta atletler, Bizans’ın mistik kentlerinden olan ve Erciyes’in eteğinde bulunan Gereme antik kentinden koştu. Sarıgöl’den başlayan ve Tekir Kapı bölgesinde tamamlanan 25K koşusunda erkeklerde Oğuzhan Emre Singer birinci, Abdullah Özdemir ikinci, Buğrahan Cemil Uslu üçüncü olurken, kadınlarda birinci Serpil Budak, ikinci Beyza Güzel, üçüncü ise Alesya Livanova oldu.

Hacılar Kapı’dan Tekir Kapı’ya kadar süren 12 kilometre koşusunda erkeklerde birinci Metin Keleş, ikinci Ali Akaydın, üçüncü ise Burakhan Öztaş oldu. Bu klasmanda kadınlarda Itır Atadiyen birinci, Yaren Demirdöğenler ikinci, Merve Köksel üçüncülüğü elde etti. Müsabakalar sonunda dereceye giren atletlere düzenlenen ödül töreni madalya ve kupaları Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Kayseri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa, Kayseri Erciyes A.Ş. Yön. Kur. Bşk. Dr. Murat Cahid Cıngı, Kayseri İl Kültür ve Turizm Müdürü Dr. Şükrü Dursun Corendon Airlines Kurumsal İletişim ve Marketing Sorumlusu Beata Modrzejewska tarafından takdim edildi.

"Yaptığımız yatırımların doğru olduğu anlayışı içerisinde keyif alıyoruz"

Ödül töreninde konuşan Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, "Erciyesimiz sadece bir kayak merkezi olmaktan öte gerek bireysel, gerekse grup sporlarının merkezi haline getirme yönündeki çalışmalarımız hızla devam ediyor. Bizler yaptığımız yatırımların doğru olduğu anlayışı içerisinde keyif alıyoruz. Daha fazlasını yapmak adına da irade gösteriyoruz. Spor barış demek, kardeşlik demek, dayanışma demek, hoşgörü demek, dostluk demektir. O açıdan dereceye giren dostları tebrik ediyorum, inşallah Erciyes’imizin bu güzel havasını solumak ve depolamak üzere teşrif eden değişik ülkelerden dostlara ve ülkemizin içerisindeki değişik illerden gelen canlarımıza teşekkür ediyorum. Dereceye girenleri girmeyenleri, hepinizi tebrik ediyorum " ifadelerini kullandı.

Kayseri Erciyes A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Murat Cahid Cıngı ise, "Erciyes’te bizim açımızdan bir şey yapmak değil sürdürmek daha esas. Uluslararası Erciyes Ultra Sky Trail Dağ Maratonu’nda da şimdiye kadar bu hedeflerimize ulaştık ve altıncısını da başarı ile gerçekleştirdik. Bu yarışa katılıp yarışı bitiren, bu cesareti gösteren herkesi tebrik ediyoruz. Gerçekten çok zor parkurlarda inanılmaz bir performans ve kondisyon göstererek yarışı bitirmek herkesin harcı değil. Dereceye girenleri ayrıca kutluyoruz. Bu gibi organizasyonlara markalarımız sahip olduğu zaman hem sürdürülebilirliği hem kalitesi hem de tanınması daha yaygınlaşıyor. Bu sebeple Corendon Airlines başta olmak tüm destekçilerimize yanımızda oldukları için şükranlarımızı sunuyoruz" dedi.