Erciyes Teknopark’ta yangın söndürme eğitimi verildi

Erciyes Teknopark, firma temsilcileri ve yönetim ofisi çalışanları için yangın söndürme eğitimi ve yangın söndürme tatbikatı eğitimi düzenledi.

Erciyes Teknopark, düzenlediği bilgilendirme eğitimlerine devam ettiriyor. Bu çerçevede Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri, Erciyes Teknopark firma temsilcileri ve yönetim ofisi çalışanlarına yönelik yangın söndürme eğitimi verdi.

Eğitimin ardından ise uygulamalı yangın tatbikatı yapılırken, katılımcılar yangın eğitim aracında ev yangınlarında yapılacak müdahaleleri uyguladı. Eğitimde ayrıca da yangın söndürme yöntemlerinin anlatılmasının ardından katılımcılar yangın söndürme tüpüyle çıkarılan yangına müdahale etti.