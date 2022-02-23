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Erciyes Teknopark Tarafından “Summit Erciyes: Geleceğe Yatırım Yapanlar Zirvesi” düzenlendi

Erciyes Teknopark A.Ş. ve Orta Anadolu Kalkınma Ajansı (ORAN) işbirliğiyle girişim sermayesi yatırım fonları, şirketlerin fona yatırım yaptığı takdirde elde edeceği vergi avantajları, teknoloji ve inovasyon ekosisteminin getirdiği fırsatları ve teknoloji yatırımları yapan iş insanlarının tecrübe paylaşımları üzerinden iş dünyasında yeni bir farkındalığın oluşturulması amacıyla “Summit Erciyes: Geleceğe Yatırım Yapanlar Zirvesi” düzenlendi.

KAYSERİ 23.02.2022, 14:34
Erciyes Teknopark Tarafından “Summit Erciyes: Geleceğe Yatırım Yapanlar Zirvesi” düzenlendi

Erciyes Teknopark A.Ş. ve Orta Anadolu Kalkınma Ajansı (ORAN) işbirliğiyle girişim sermayesi yatırım fonları, şirketlerin fona yatırım yaptığı takdirde elde edeceği vergi avantajları, teknoloji ve inovasyon ekosisteminin getirdiği fırsatları ve teknoloji yatırımları yapan iş insanlarının tecrübe paylaşımları üzerinden iş dünyasında yeni bir farkındalığın oluşturulması amacıyla “Summit Erciyes: Geleceğe Yatırım Yapanlar Zirvesi” düzenlendi.

Gerçekleştirilen etkinliğe, Erciyes Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çalış, ERÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Recai Kılıç, Kalkınma Ajansları Genel Müdür Yardımcısı Ahmet Şimşek, ORAN Genel Sekreteri Ahmet Emin Kilci, Sanayi Odası Başkanı Mehmet Büyüksimitçi, Ticaret Odası Başkanı Ömer Gülsoy, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Kamil Akçadırcı, İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Ali Ramazan Benli ile çok sayıda davetli katıldı. Etkinliğinin açılış konuşmalarında ORAN Genel Sekreteri Ahmet Emin Kilci, Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Yunus İmamoğlu, Kayseri Ticaret Odası Başkanı Ömer Gülsoy ile Kayseri Sanayi Odası Başkanı Mehmet Büyüksimitçi, birer konuşma yaparak etkinliğin düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür ettiler.

Rektör Prof. Dr. Mustafa Çalış da etkinlikte yaptığı konuşmada ERBAN melek yatırım ağının kurulması ile başlayan teknoloji yatırımcılığının Kayseri’de gün geçtikçe ilerlediğini söyledi. Rektör Çalış, “Erciyes Teknopark olarak bölgemizde teknoloji ve yenilik tabanlı işletmelere yatırım yapılmasını ve bu işletmelerin de uzun vadeli büyüyebilmeleri gayreti içinde olduğumuzu bilmenizi isteriz. Bu amaçla Türkiye’nin 14. Ve Anadolu’nun ilk akredite melek yatırım ağı olan Erciyes melek yatırım ağı yani ERBAN teknoloji tabanlı şirketlere yatırımcılar tarafından fon sağlanması adına Erciyes Teknopark çatısı altında hizmet vermeye devam etmektedir. ERBAN melek yatırım ağı bir yanda bilgi deneyimi ve sermaye sahibi kişilere melek yatırımcı lisansı alarak çalışmalarını sürdürürken bir yandan da finans desteği ile katma değerli projelerin hayata geçirilmesi ve büyümelerine katkı sağlaması amacıyla çalışmalarına hız kesmeden devam etmektedir. ERBAN melek yatırım ağında bugün itibari ile Hazine Ve Maliye Bakanlığı tarafından melek yatırımcı lisansı verilen 54’ü lisanslı 106 yatırımcı şile ekosistemi desteklemeye devam edecektir. ERBAN melek yatırım ağının kurulması ile başlayan teknoloji yatırımcılığı şehrimizde gün geçtikçe ilerlemiştir. Kayseri sermayesi ile 21 ileri teknoloji şirkete yatırım gerçekleşmiştir. Bugün burada sektörün önemli temsilcileri, kamu otoritelerileri, yatırımcılar, girişimciler Summit Erciyes Geleceğe Yatırım Yapanlar Zirvesi’nde bir araya gelerek ülkemizdeki değişen yatırım süreçlerini değerlendireceğiz. Kayseri’de, şehrimizin zirvesi Erciyes’te ulusal çapta sistemin tüm paydaşlarını bir araya getiren Türkiye’nin ilk melek yatırımcılık zirvesine ev sahipliği yapmaktan duyduğumuz memnuniyeti ifade etmek isterim” dedi.

Kalkınma Ajansları Genel Müdür Yardımcısı Ahmet Şimşek ise konuşmasında Kayseri’nin Anadolu’nun büyüyen sermayesine önemli katkılar sunduğunu belirterek, “Kayseri Anadolunun büyüyen sermayesi bilişim ekositemine çok kıymetli katkılar sunuyorlar. Bundan iki yıl evvel Türkiye’de girişimcilik ekosistemi bakımından her yeni yıl bir önceki yılı unutturacak başarılar ortaya koyuyor diye ifade etmiştim ki pandemiye rağmen 2020 yılı büyüyen girişimcilik ekosistemizde kendini ispatlamış oldu" diye konuştu.

200’den fazla iş insanı, melek yatırımcı, fon yöneticisi, teknoloji tabanlı girişimci, kamu otoritesi ve girişimcilik ekosisteminin önemli oyuncularının yoğun ilgi gösterdiği etkinlik, açılış konuşmalarının ardından Startup Market CEO’su Serkan Bağçe’nin “Türkiye Teknoloji ve Girişimcilik Ekosistemi Tanıtımı” konulu sunumu ile devam etti.

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