Erciyes Teknopark Tarafından ERC ile İlgili Uygulamalı Proje Yazma Eğitimi Düzenlendi

Erciyes Teknopark Erciyes Teknoloji Transfer Ofisi tarafından Erciyes Üniversitesi araştırmacılarına yönelik öncül araştırma projelerini ve bu projeleri gerçekleştirecek olan bilim insanlarını destekleyen fonlardan olan Avrupa Araştırma Konseyi | European Research CouncilERC Starting ve Consolidator Grant’ a yönelik uygulamalı proje yazma eğitimi düzenlendi.

Erciyes Teknoloji Transfer Ofisi tarafından Erciyes Üniversitesi akademisyenlerine yönelik olarak düzenlenen ERC uygulamalı proje yazma eğitimi ile ilgili açıklama yapan Erciyes Teknopark Yönetim Kurulu Başkanı Prof.Dr.Recai Kılıç şunları söyledi: “Erciyes Teknopark Erciyes Teknoloji Transfer Ofisi olarak Erciyes Üniversitesi araştırmacılarının önemli fon kaynaklarından yararlanabilmeleri adına bilgi günü etkinlikleri ve uygulamalı eğitimleri pandemiye rağmen hız kesmeden planlayarak araştırmacılarımızın proje yazmaları için hayata geçiriyoruz.

Bugün gerçekleşen uygulamalı proje yazma eğitimi ERC fonlarından akademisyenlerimizin yararlanabilmesi hedefi ile düzenlendi. TÜBİTAK Uluslararası İşbirliği Daire Başkanlığı da son yıllarda ERC ile desteklenen proje sayısını artırabilmek adına önemli çalışmalar yapmaktadır. Bu kapsamda TÜBİTAK tarafından ERC Baş Araştırmacı Geliştirme Programı, ERC Ödül Programı, ERC Eşik Üstü Ödül Programı ve ERC Transfer Ödülü Programı araştırmacıların proje önerilerini geliştirmeleri ve projelerini Türkiye’deki ev sahibi kuruluşlarda yürütmelerini teşvik etmek amacıyla oluşturulmuştur.

ERC fonları, AB tarafından sağlanan diğer fonlardan farklı olarak bir araştırma grubuna değil, tek bir araştırmacıya verilmektedir. European Research Council (ERC), özgün ve yenilikçi bilimsel araştırmalara destek sağlayan, Avrupa’nın bilimsel alanda en prestijli kurumu arasında yer almaktadır. 2.5 milyon Avro’ya kadar proje fonu desteği alınabilen ERC programı kapsamında Avrupa’daki üniversiteler arasında rekabeti artırmayı ve üniversitelerin en iyi araştırmacıları en iyi çalışma koşullarında istihdam edebilmelerini hedeflemektedir.

Erciyes Üniversitesi Türkiye’de araştırma üniversitesi olarak belirlenen 11 üniversite içerisinde Anadolu’da bu kategoriye girebilen tek üniversitedir. Elde ettiğimiz bu unvan ile üniversitemizin araştırma performansını daha da artırabilmek adına tüm araştırmacılarımıza gerekli alt yapı ve desteği sağlayabilmek hedefi ile çalışmalarımızı sürdürmekteyiz.”