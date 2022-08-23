Erciyes Teknopark, nitelikli yazılımcılar yetiştirmek için ıcmpd ile hibe sözleşmesi imzaladı

Erciyes Teknopark tarafından geliştirilen İnovasyon ve Girişimcilik Merkezi projesi, Enhancer programı çerçevesinde hibe almaya hak kazandı. Erciyes Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çalış, imzalanan hibe sözleşmesine ilişkin bilgiler verdi.

Erciyes Teknopark, yeni bir başarıya ev sahipliği yaparak geliştirdiği İnovasyon ve Girişimcilik Merkezi projesi ile Enhancer programı çerçevesinde hibe almaya hak kazandı. Konu hakkında açıklamalarda bulunan Erciyes Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Çalış; “Erciyes Teknopark, Avrupa Birliği tarafından fonlanan ve Uluslararası Göç Politikaları Geliştirme Merkezi (ICMPD) tarafından, T.C Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü koordinasyonuyla yürütülen ENHANCER programı çerçevesinde hibe desteği almaya hak kazandı. Erciyes Teknopark ekibimiz tarafından geçmiş projelerin tecrübelerinin ışığında geliştirilen proje ile web yazılımları, gömülü yazılımlar, oyun yazılımları, mobil uygulama yazılımları, web arayüz tasarımı ve üç boyutlu tasarım gibi sekiz farklı alanda nitelikli eğitimler verilecek. Eğitimlerde en az 240 kişiye eğitim verilmesi hedefleniyor. Eğitim alan kursiyerlere, eğitimlerle eş zamanlı olarak Sera Kuluçka merkezinde sürekli kullanabilecekleri ofis imkanı vereceğiz. Kendi işini kurmak isteyen kursiyerle de bir yandan takımlarını kurarak girişimcilik hayatına atılabilecekler. Proje çerçevesinde bir oyun stüdyosu ve ses kayıt stüdyosu kuracağız. Oyun alanında nitelikli yazılımcı ve tasarımcıların yetişmesi önemli bir adım olacak. Oyun pazarı tüm dünyada milyarca dolarlık bir boyuta ulaşmış durumda. Metaverse akımı ile bu pazarın çok daha büyüyeceği aşikar bir durum” dedi.

Erciyes Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Çalış, yazılımların günlük yaşamlarımız için zorunluluk haline geldiğini vurgulayarak, “Tüm dünyada yazılımcı ihtiyacı giderek büyüyor. Her geçen gün sürekli büyüyen ve gelişen Teknoparkımızda da dünya ile benzer şekilde yeni nitelikli yazılımcıya firmalarımızın ihtiyacı var. Bu proje ile hem bu ihtiyacın karşılanmasına katkı sunarken hem de gençlerimize nitelikli iş imkanı ya da kendi işini kurma imkanı sağlayacağız. Ülkemize ve şehrimize katkısı olacak bu projeyi yürütmekten dolayı mutluluk duyuyoruz. Tüm ilgili gençlerimizi program duyuruları yapıldığında başvuru yapmaya ve programdan faydalanmaya davet ediyoruz” diye konuştu.