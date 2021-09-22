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Erciyes Mahallesi’nde kilitli parke çalışması hızla sürüyor

Hacılar Belediye Başkanı Av. Bilal Özdoğan, Erciyes Mahallesi’nde yapımına başlanan 2,5 kilometrelik parke çalışmasının hızla sürdüğünü söyledi. Parke çalışmasını yerinde inceleyen Başkan Özdoğan, çalışmaların mahalle halkına hayırlı olmasını diledi.

KAYSERİ 22.09.2021, 11:49
Erciyes Mahallesi’nde kilitli parke çalışması hızla sürüyor

Hacılar Belediye Başkanı Av. Bilal Özdoğan, Erciyes Mahallesi’nde yapımına başlanan 2,5 kilometrelik parke çalışmasının hızla sürdüğünü söyledi. Parke çalışmasını yerinde inceleyen Başkan Özdoğan, çalışmaların mahalle halkına hayırlı olmasını diledi.

Erciyes Mahallesi Karacaören Mevkii’nde yapılan parke çalışmalarını birim amirleri ile birlikte yerinde inceleyen Başkan Özdoğan, parke çalışmasının toplamda 2,5 kilometre uzunluğunda 15 bin metrekarelik bir alanda yapılacağını söyledi.

Karacaören mevkiinde alt yapı çalışmalarının tamamlanmasının ardından hızla üst yapıya başladıklarını belirten Özdoğan, “İmar yollarına uygun çalışmaları takiben vatandaşlarımıza daha iyi hizmet vermeye çalıştığımız bir alanda 2,5 kilometrelik kilitli parke yol yapım çalışmamız olacak. Yapılan çalışmalarımız hayırlı uğurlu olsun” dedi.

Başkan Özdoğan yapılan çalışmaların Hacılar ilçesine hayırlı olması temennisinde bulundu.

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