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Erciyes KSS Başkanı Sarıkaya: "Projelerimizi tamamlamak, tapularınızı dağıtmak ve helalleşmek için yeniden adayız"

Erciyes KSS Kooperatifi ve Mobilyakent Yönetim Kurulu Başkanı ve 31 Mart’ta yapılacak genel kurulda yeniden başkan adayı olan Ercan Sarıkaya, yaptıkları tüm hizmetlerin Kayseri kamuoyunun gözleri önünde olduğunu söyledi.

KAYSERİ 25.03.2022, 15:31
Erciyes KSS Başkanı Sarıkaya: "Projelerimizi tamamlamak, tapularınızı dağıtmak ve helalleşmek için yeniden adayız"

Erciyes KSS Kooperatifi ve Mobilyakent Yönetim Kurulu Başkanı ve 31 Mart’ta yapılacak genel kurulda yeniden başkan adayı olan Ercan Sarıkaya, yaptıkları tüm hizmetlerin Kayseri kamuoyunun gözleri önünde olduğunu söyledi.

Erciyes KSS Kooperatifi genel kurulu öncesinde açıklamalarda bulunan ve üyelere seslenen Sarıkaya, “Bizler faniyiz ama eserlerimiz baki. Kayseri’nin menfaatleri gereği gerçekleri konuşacağımız; muhalif grubun tüm hezeyanlarına, belgeleriyle hak ettikleri cevabı vereceğimiz gün yakındır. Ne beni ne de eserlerimizi yok edemeyecekler.” diye konuştu.

“MOBİLYAKENT’İ OSB GİBİ PLANLADIK”

Yaptıkları yatırımlara ilişkin bilgi paylaşan ve üyelerin menfaatlerine uygun hangi işleri yaptıklarını da sıralayan Başkan Ercan Sarıkaya, “Proje aşamasından itibaren Mobilya Kenti küçük bir OSB gibi planladık. Kendi enerjisini üreten, üyelerine dağıtımını yapan, piyasadan daha ucuz elektrik satın alabilen, ürettiği elektriğin fazlasını piyasanın ihtiyacına göre yüksek fiyattan satarak enerjiden ciddi şekilde kar elde edebilecek bir sistem kurduk.” şeklinde konuştu.

Kurdukları sistemin tüm üyelerin menfaatine olduğuna çeken başkan Sarıkaya, “Bu enerji sistemini kuran danışmanın görevini yapmasını engellediler. Eğer engellenmeseydi 2021 yılında enerjiden 6 milyon TL, 2022 yılında artan enerji fiyatlarıyla da 13 milyon TL’den fazla gelir elde edilecekti. 2022 yılının geri kalan kısmında doğru yönetim anlayışıyla bu geliri elde etmek hala mümkün” ifadelerini kullandı.

Erciyes KSS Kooperatifi bünyesinde yapılacak yatırımlara kaynak oluşturmak için çok büyük emek harcadıklarını belirten Sarıkaya, “AB Projelerini biz yazdık, 250 milyon TL’lik hibeyi üyelerimize biz kazandırdık. MOBİTEK ve MOBİBOYA AB Projeleri toplamda 250 milyon TL’lik bir yatırım. Bu projeler üyelerimizi rekabette ciddi şekilde öne geçirecek. Alternatif üretim ve su bazlı boya ile ihracatın önünü açabilecek sektöre ivme kazandıracak projelerdir” dedi.

“PROJELERİMİZİ TAMAMLAMAK, TAPULARINIZI DAĞITMAK VE HELALLEŞMEK İÇİN YENİDEN ADAYIZ”

2010 yılından bu yana emek verdikleri projeleri tamamlamak istediklerini ifade eden Başkan Sarıkaya, projelerimizi rantabl şekilde çalışır ve üyelerimize fayda üretir hale getirmek istiyoruz. Tüm projelerimizdeki hesaplarını tamamlayarak siz değerli üyelerimizin tapularını dağıtarak helalleşmek istiyoruz. Üyelerimizin menfaatinden başka amacı olmayan tüm hedeflerimize ulaşmak için kooperatifimizin 31 Mart’ta yapılacak olağan genel kurulunda yeni ekibimle birlikte adayız.” dedi.

“ÜYELERİMİZ OYLARINI BİZZAT KULLANSINLAR”

Erciyes KSS Kooperatifi üyelerini uyarıda da bulunan Başkan Sarıkaya, “Bunca yıllık ve milyonlarla paha biçilemeyecek yatırımlarınızın geleceği için kimseye vekâlet vermeyiniz. Lütfen oylarınızı bizzat kendiniz kullanınız. 31 Mart’ta yapılacak olan genel kurulunda birlikte başladığımız işlere, birlikte devam etmek için buluşalım.” çağrısında bulundu.

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