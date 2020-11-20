banner363

banner380

banner381

banner396

banner389

banner403

banner420

Son Dakika
Fenerbahçe'de vaka sayısı 2'ye yükseldi
Fenerbahçe'de vaka sayısı 2'ye yükseldi
Azerbaycan askerleri Karabağ'a Türk bayrağı dikti
Azerbaycan askerleri Karabağ'a Türk bayrağı dikti
Putin öksürünce Rusya’da gündem oldu
Putin öksürünce Rusya’da gündem oldu
Mehmet Özhaseki coronaya yakalandı
Mehmet Özhaseki coronaya yakalandı

Erciyes Kayak Merkezi beyaza büründü

Türkiye’nin önemli kayak merkezlerinden birisi olan Erciyes Kayak Merkezi, bu gün başlayan yoğun kar yağışı sonrasında beyaza büründü.

KAYSERİ 20.11.2020, 08:36
4
Erciyes Kayak Merkezi beyaza büründü
banner422

Türkiye’nin önemli kayak merkezlerinden birisi olan Erciyes Kayak Merkezi, bu gün başlayan yoğun kar yağışı sonrasında beyaza büründü.

Yapılan yatırımlarla Türkiye’nin önemli kayak merkezlerinden birisi olan Erciyes Kayak Merkezi’ne yoğun kar yağışı başladı. Kar yağışı sonrasında Tekir bölgesi ve kızak alanı ile tesislerin bulunduğu bölge beyaza büründü.

Erciyes Kayak Merkezi’nde kar yağışı devam ederken, Meteoroloji Bölge Müdürlüğü yetkilileri yağışın aralıklarla devam etmesinin beklendiğini bildirdi.
Yorumlar (0)
banner417
banner388
12°
parçalı bulutlu