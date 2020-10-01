Erciyes Jeotermal konuşuldu
AK PARTİ GENEL BAŞKAN YARDIMCISI MEHMET ÖZHASEKİ, ANADOLU HOLDİNG CEO’SU ALPARSLAN BAKİ ERTEKİN VE TMSF BAŞKANI MUHİTTİN GÜLAL İLE BİRLİKTE ENERJİ BAKANI FATİH DÖNMEZ’İ ZİYARET ETTİ.
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, Anadolu Holding CEO’su Alparslan Baki Ertekin ve TMSF Başkanı Muhittin Gülal ile birlikte Enerji Bakanı Fatih Dönmez’i ziyaret etti.
Kayseri’de çalışmaları devam eden enerji projelerinin konuşulduğu görüşmede Bakan Dönmez Kayseri projeleriyle yakından ilgilendi. Erciyes’teki jeotermal sondaj çalışmaları konusunda gerçekleşen görüşmeyle ilgili sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Özhaseki, “Şehrimizin projelerine, özellikle Erciyes’te jeotermal sondaj çalışmalarına göstermiş olduğu yakın ilgiden dolayı Sayın Bakanımıza hemşehrilerimiz adına teşekkür ediyorum” dedi.
Oldukça olumlu geçen görüşmede ayrıca Kayseri’de yapımı devam eden 180 Mw rüzgar ve 78 Mw güneş santralleri hakkında da Bakan Dönmez’e bilgi verildi.
MSB: "Şehitlerimizin kanının yerde bırakılmayacağı inancıyla Ermenistan’ın kalleşçe saldırısında şehit olan Azerbaycan Türkü kardeşlerimize Allah’tan rahmet, tüm Azerbaycan halkına başsağlığı dileriz."
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