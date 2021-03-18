banner363

banner453

banner454

banner403

Son Dakika
Ermenistan’da erken seçim tarihi kesinleşti!
Ermenistan’da erken seçim tarihi kesinleşti!
Putin'den Biden'a 'katil' cevabı
Putin'den Biden'a 'katil' cevabı
Fenerbahçe Beko, Zalgiris'e karşı!
Fenerbahçe Beko, Zalgiris'e karşı!
Altın Fed sonrası 1750 Dolar/Onsu üzerini test etti
Altın Fed sonrası 1750 Dolar/Onsu üzerini test etti

Erciyes İletişim Zirvede: Erciyes İletişim, ‘31. Genç İletişimciler Yarışması’ndan 10 Ödülle Döndü

Aydın Doğan Vakfı ve Türkiye Gazeteciler Cemiyeti’nin ortak girişimiyle düzenlenmeye devam eden 31. Genç İletişimciler Yarışması’nda ödüller sahiplerini buldu. Çevrimiçi olarak gerçekleştirilen törende Erciyes İletişim’den 10 proje ödüle layık görüldü. Erciyes Üniversitesi İletişim Fakültesi geleneği bozmadı, bu yıl da yarışmaya damgasını vurdu. İletişim fakültesi öğrencileri, yarışmada 4 birincilik, 3 ikincilik ve 3 üçüncülük olmak üzere toplam 10 ödül kazanarak büyük bir başarıya imza attı. Yarışmada en fazla ödüle layık görülen üniversite ise Erciyes Üniversitesi oldu.

KAYSERİ 18.03.2021, 14:47
3
Erciyes İletişim Zirvede: Erciyes İletişim, ‘31. Genç İletişimciler Yarışması’ndan 10 Ödülle Döndü

Aydın Doğan Vakfı ve Türkiye Gazeteciler Cemiyeti’nin ortak girişimiyle düzenlenmeye devam eden 31. Genç İletişimciler Yarışması’nda ödüller sahiplerini buldu. Çevrimiçi olarak gerçekleştirilen törende Erciyes İletişim’den 10 proje ödüle layık görüldü. Erciyes Üniversitesi İletişim Fakültesi geleneği bozmadı, bu yıl da yarışmaya damgasını vurdu. İletişim fakültesi öğrencileri, yarışmada 4 birincilik, 3 ikincilik ve 3 üçüncülük olmak üzere toplam 10 ödül kazanarak büyük bir başarıya imza attı. Yarışmada en fazla ödüle layık görülen üniversite ise Erciyes Üniversitesi oldu.

Fakültemize yazılı alanda 4 ödül verildi. Mizanpaj dalında Mehmet Uğur “Ölü Dillerin Üstadı ‘Veysel Donbaz’” isimli çalışmasıyla birincilik, Kerim Şimşek “Köyde Sosyal Mesafeli Survivor” isimli projesiyle ikincilik ödülünü elde etti. Fotoğraf dalında Yunus Emre Yankın “Yardımsız Deniz Keyfi” isimli projesiyle birincilik, Bilal Orhan ise ““Satılık” Dünya Mirası” çalışmasıyla üçüncülük ödülünü kazandı.

Fakültemize görsel ve işitsel dalda üç ödül birden geldi. Belgesel dalında Yasin Serindere “Kanalı Beklerken” isimli filmi ile birincilik, radyo haber spikerliği dalında Halit Örer “Salgında Çocuk Olmak” isimli projesiyle ikincilik, Enis Melih Eliaçık ise “Pandemi Radyo” adlı projesiyle üçüncülük ödülünü aldı.

Son olarak internet yayıncılığı alanında “Gözlüklü Muhabir YouTube Kanalı” isimli sosyal medya projesiyle Atakan Karadeniz’e birincilik, “E-spor Gündem” adlı çalışmasıyla Enis Melih Eliaçık’a ikincilik, “Dijital Haber Ağı” isimli internet medya sitesiyle de Bilal Orhan ve Makbule Aslantaş’a üçüncülük ödülü verildi.

Bugüne kadar 20 bine yakın iletişim fakültesi öğrencisinin 15 binden fazla projeyle katılım sağladığı yarışma bu yıl yine öğrencilerin yoğun ilgisiyle gerçekleşti. Çağdaş ve nitelikli gazetecilerle, medya yöneticilerinin yetişmesine katkı sağlamak amacıyla düzenlenen yarışmada Çağan Irmak, Güven İslamoğlu, Cüneyt Özdemir, Yağız Şenkal, Şirin Ediger ise daha önce bu yarışmada ödül alan ve bugün medyada önemli pozisyonlara gelmiş ve başarılı haberlere imza atmış isimlerden bazıları olarak dikkat çekiyor. Yarışmada seçici kurul 17 üniversiteden 53 öğrencinin toplam 45 projesini ödüle değer buldu.
Yorumlar (0)
banner422
parçalı bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Beşiktaş 28 63
2. Galatasaray 29 61
3. Fenerbahçe 29 58
4. Trabzonspor 29 52
5. Alanyaspor 29 49
6. Hatayspor 29 46
7. Gaziantep FK 29 46
8. Karagümrük 29 41
9. Göztepe 29 39
10. Sivasspor 28 37
11. Antalyaspor 29 36
12. Konyaspor 28 33
13. Malatyaspor 28 31
14. Rizespor 28 31
15. Kasımpaşa 29 31
16. Kayserispor 28 31
17. Ankaragücü 28 29
18. Başakşehir 29 29
19. Erzurumspor 29 27
20. Denizlispor 28 24
21. Gençlerbirliği 28 24
Takımlar O P
1. Giresunspor 26 53
2. Samsunspor 26 51
3. Adana Demirspor 26 48
4. Altay 26 47
5. İstanbulspor 26 47
6. Altınordu 26 46
7. Ankara Keçiörengücü 26 43
8. Tuzlaspor 26 41
9. Bursaspor 26 37
10. Ümraniye 26 37
11. Bandırmaspor 26 35
12. Boluspor 26 29
13. Adanaspor 26 28
14. Menemenspor 26 28
15. Balıkesirspor 26 26
16. Akhisar Bld.Spor 26 25
17. Ankaraspor 26 16
18. Eskişehirspor 26 7
Takımlar O P
1. Man City 30 71
2. M. United 29 57
3. Leicester City 29 56
4. Chelsea 29 51
5. West Ham 28 48
6. Liverpool 29 46
7. Everton 28 46
8. Tottenham 28 45
9. Aston Villa 27 41
10. Arsenal 28 41
11. Crystal Palace 29 37
12. Leeds United 28 36
13. Wolverhampton 29 35
14. Southampton 29 33
15. Burnley 29 33
16. Brighton 28 29
17. Newcastle 28 28
18. Fulham 29 26
19. West Bromwich 29 18
20. Sheffield United 29 14
Takımlar O P
1. Atletico Madrid 27 63
2. Barcelona 27 59
3. Real Madrid 27 57
4. Sevilla 27 54
5. Real Sociedad 27 45
6. Real Betis 27 42
7. Villarreal 27 40
8. Granada 27 36
9. Levante 27 35
10. Celta de Vigo 27 34
11. Athletic Bilbao 27 34
12. Valencia 27 30
13. Osasuna 27 29
14. Cádiz 27 29
15. Getafe 27 28
16. Real Valladolid 27 26
17. Elche 27 24
18. Deportivo Alaves 27 23
19. Eibar 27 22
20. Huesca 27 20