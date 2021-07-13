Erciyes güreşçileri ağırladı

Kayseri Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Güreş Eğitim Merkezi sporcuları Erciyes Kamp Eğitim Merkezinde kamp yaptı.

4 gün boyunca yüksek irtifa ve kondisyon çalışmaları yapan güreşçiler, çeşitli etkinlikler yaparak dolu dolu bir kamp dönemi geçirdi. Kampın son günü kamp ateşi yakan güreşçiler, verdiği destekten dolayı İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı’ya teşekkür etti.

İl Müdürü Kabakcı, “Birçok ulusal ve uluslararası müsabakada ilimizi ve ülkemizi başarıya temsil eden sporcularımız iyi bir kamp dönemi geçirdiler. Yaptıkları sezon hazırlıklarında göstermiş oldukları performansla inşallah başarı dolu bir sezon geçireceklerine inanıyorum. Sporcularımıza ve antrenörlerine başarılar diliyorum” dedi.