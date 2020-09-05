Erciyes Grand Prıx Kapadokya etabı tamamlandı
ERCİYES ULUSLARARASI YOL BİSİKLETİ YARIŞLARI İKİNCİ GÜNÜNDE GRAND PRİX KAPADOKYA ETABI İLE DEVAM ETTİ. TOPLAMDA 300 KİLOMETRE PEDAL ÇEVRİLEN PARKURDA UKRAYNA KADIN VE ERKEK BİSİKLET MİLLİ TAKIMI ALTI DERECEDEN DÖRDÜNÜ ELDE ETTİ.
Erciyes Uluslararası Yol Bisikleti Yarışları ikinci gününde Grand Prix Kapadokya etabı ile devam etti. Toplamda 300 kilometre pedal çevrilen parkurda Ukrayna Kadın ve Erkek Bisiklet Milli takımı altı dereceden dördünü elde etti.
Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Erciyes AŞ, Erciyes Yüksek İrtifa Spor Turizmi Derneği, Velo Erciyes, ORAN Kalkınma Ajansı organizasyonuyla Uluslararası Bisiklet Birliği UCI (Union Cycliste Internationale) ve Türkiye Bisiklet Federasyonu işbirliği ve Develi Belediyesi, Spor A.Ş, Kayseri Ulaşım A.Ş, Kaytur A.Ş İl Sağlık Müdürlüğü ile kamu kurum ve kuruluşların destekleriyle gerçekleşen Erciyes Uluslararası Yol Bisikleti Yarışları, Grand Prix Kapadokya etabı ile devam etti.
Türkiye, ABD, İtalya, İspanya, Rusya, Belçika, Ukrayna, Çin, Azerbaycan, İsrail, Kuveyt, Tunus ve Kolombiya olmak üzere 13 ülkeden 120 sporcu yarışların ikinci gününde Kayseri’nin Develi ilçesinden başlayıp, Yeşilhisar ve Yahyalı İlçelerini aşarak pedal çevirdi. Kadın bisikletçiler 120 kilometre, Erkekler ise 180 km’lik mesafe kat etti.
Grand Prix Kapadokya etabını erkeklerde Ukrayna Bisiklet Milli Takımı’ndan Mykhaylo Kononenko birinci, Rusya Bisiklet Milli Takımı’ndan Ivan Smirnov ikinci, yine Ukrayna Bisiklet Milli Takımı’ndan Vitaliy Buts üçüncü oldu. Kadınlarda ise; Ukrayna Bisiklet Milli Takımı’ndan Valeriya Kononenko birinci aynı takımdan Olha Kulynych ikinci olurken Rusya’nın Moskova Kadın Bisiklet Takımı’ndan Aigul Gareeva üçüncülüğü elde etti. Müsabakalarda dereceye giren sporculara düzenlenen tören ile ödülleri verildi.
Sporcular 5 Eylül Cumartesi günü Grand Prix Mount Erciyes 2.200 Mt. etabında Kayseri’nin Talas ilçesinden başlayıp şehir merkezinden geçerek Özvatan ve Felahiye istikametinde devam edecek daha sonra Kayseri Bilim Merkezi’ndeki bitiş çizgisine ulaşmak için mücadele edecek.
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