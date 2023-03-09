Erciyes Esen Makine FK’da yüzler gülüyor

Kayseri Süper Amatör Küme’de mücadele eden Erciyes Esen Makine Futbol Kulübü, yoluna emin adımlarla devam ediyor.

Kayseri Süper Amatör Küme B Grubu lideri Erciyes Esen Makine FK, şampiyonluk yolunda hata yapmak istemiyor. Erciyes Esen Makine FK, ligin 18. haftasında Akkışlaspor’u 2-0 yenerek haftayı 3 puanla kapattı. 45 puana ulaşan sarı kırmızılılar, kalan son 4 haftada hedefine ulaşmak istiyor. Ligde geride kalan 18. hafta sonunda 16 maça çıkan sarı kırmızılılar 15 galibiyet ve 1 mağlubiyet aldı. Rakip filelere 58 gol atan Erciyes Esen Makine FK, kalesinde ise sadece 8 gol gördü. Erciyes Esen Makine FK, ligin 19. haftasında oynayacağı Özvatan Gençlikspor maçı hazırlıklarını Antrenör Göksel Zehir nezaretinde sürdürüyor.

Erciyes Esen Makine FK ile Özvatan Gençlikspor arasındaki müsabaka, 12 Mart Pazar günü Argıncık Stadı 1 Nolu Saha’da saat 16.00’da oynanacak.