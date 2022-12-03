Erciyes Esen Makine FK’da şok ayrılık

Süper Amatör Küme B Grubu’nun ilk yarısını lider olarak bitiren Erciyes Esen Makine Futbol Kulübü’nde, Antrenör Yusuf Yanar ile yollar ayrıldı.

Kayseri Süper Amatör Küme B Grubu lideri Erciyes Esen Makine Futbol Kulübü’nde beklenmedik ayrılık yaşandı. Ligin ilk yarısını 27 puanla lider olarak tamamlayan sarı kırmızılı kulüpte antrenör Yusuf Yanar ile yapılan görüşmenin ardından fikir ayrılıkları nedeniyle karşılıklı olarak yollar ayrıldı. Bu sezon ligde takımın maçında 11 hafta görev yapan Yusuf Yanar çıktığı 10 maçta 9 galibiyet ve 1 mağlubiyet aldı. 27 puanla ligin ilk yarısını zirveye kapatan Erciyes Esen Makine FK’da yaşanan bu ayrılık sonrası spor camiasında şok etkisi oluşturdu.

Yusuf Yanar yaptığı açıklamada, “Erciyes Esen Makine Futbol Kulübü yönetimi ile karşılıklı yaptığımız görüşmeler sonucunda bugün itibari ile takımdan ayrılmış bulunmaktayım. Serdar Gökhan Esen başkanımıza ve yönetimimize ilgi alakalarından dolayı teşekkür eder, oyuncularıma şampiyonluk yolunda başarılar dilerim” dedi.