Erciyes Esen Makine FK 8’de 8 yaptı

Erciyes Esen Makine Futbol Kulübü yoluna doludizgin devam ediyor.

Kayseri Süper Amatör Küme B Grubu lider Erciyes Esen Makine Futbol Kulübü hedefleri doğrultusunda adım adımlarla ilerliyor. Ligin 9. haftasında Pazar günü oynadığı müsabakada Kayseri Simya Koleji’ni Okan Uçar (2), Ramazan Durdu ve Fazıl Burak’ın golleri ile 4-0 mağlup eden sarı kırmızılılar haftayı 3 puanla kapattı. Grubunda 8 maçta 8 galibiyet alarak 24 puanla zirvede yer alan Erciyes Esen Makine FK, her geçen hafta hedefine bir adım daha yaklaşıyor. Oynadığı 8 maçta rakip filelere 26 gol atan sarı kırmızılılar kalesinde ise sadece 1 gol gördü. Ligin en az gol yiyen takımı olan Erciyes Esen Makine FK, ligin 10.haftasında Gaziosmanpaşaspor ile karşılaşacak.

Terör saldırısı nedeniyle üzüntülü olduklarını belirten Erciyes Esen Makine FK Antrenörü Yusuf Yanar; “İstanbul’da yaşanan patlama nedeniyle üzüntülüyüz. Milletimizin başı sağ olsun. İnşallah bir daha böyle menfur olaylar olmaz. Bu zamanlarda futbol konuşma zor. Erciyes Esen Makine FK olarak sezon başı belirlediğimiz hedefler doğrultusunda ilerliyoruz. Bizim için her rakip ve her maç çok önemli. Her maçımızı tek tek düşünüp odaklanıyoruz. Sezon sonu hedefimize ulaşmaktan başka bir şey düşünmüyoruz” dedi.