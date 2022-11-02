Erciyes Esen Makina’da yüzler gülüyor

Kayseri Süper Amatör Küme ekiplerinden Erciyes Esen Makina Futbol Kulübü, yoluna kayıpsız devam ediyor.

Kayseri Süper Amatör Küme B Grubu lideri Erciyes Esen Makina FK, ligde geride kalan 8. hafta sonunda oynadığı 7 maçının tamamını kazanarak topladığı 21 puanla zirvede yer alıyor. Sezona iyi bir başlangıç yapan sarı kırmızılılar yoluna emin adımlarla ilerliyor. Grupta son oynadığı maçta Özvatan Gençlikspor’u 7-0 mağlup ederek, haftayı 3 puanla kapatan Erciyes Esen Makine FK ligin 9. haftasında Kayseri Simya Koleji ile karşı karşıya gelecek.

Lige verilen 1 haftalık milli arayı en iyi şekilde değerlendirmek isteyen sarı kırmızılılar, ligin ilk yarısında kalan 3 maçını kayıpsız geçmeyi hedefliyor.