Erciyes Dağı’na tırmanış yaparken yaralanan 4 kişiyi JAK kurtardı
KAYSERİ'DE ERCİYES DAĞI'NDA ZİRVE TIRMANIŞI YAPAN 4 KİŞİ, İNİŞ SIRASINDA DÜŞEREK YARALANDI. MAHSUR KALAN ŞAHISLARIN İMDADINA JANDARMA ARAMA KURTARMA (JAK) EKİPLERİ YETİŞTİ.
Kayseri’de Erciyes Dağı’nda zirve tırmanışı yapan 4 kişi, iniş sırasında düşerek yaralandı. Mahsur kalan şahısların imdadına jandarma arama kurtarma (JAK) ekipleri yetişti.
Edinilen bilgiye göre Erciyes Dağı Çobanini ve Şeytandağı Mevkilerinde zirve tırmanışı yapan C.N.A., B.S.D., S.A.K., ve E.A. inişleri esnasında düşme sonucu yaralandı. Durumun bildirilmesi üzerine Jandarma Arama Kurtarma Timi (JAK) olay yerinde yapılan arama kurtarma çalışması sonucu mahsur kalan şahıslara ulaştı. Ekipler, yaralı şahısları bölgeden tahliye edilerek sağlık ekiplerine teslim etti. Şahısların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.
Kayseri İl Jandarma Komutanlığınca, bölgenin huzur ve güvenliğini sağlamaya yönelik olarak yürütülmekte olan faaliyetlerin, yine halkın desteği ile daha da güçlü ve kararlı bir şekilde aralıksız olarak devam ettirileceği bildirildi.
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