banner363

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
Kadıköy'de minibüsçülerin 'ölüm durağı' tepki çekiyor
Kadıköy'de minibüsçülerin 'ölüm durağı' tepki çekiyor
Kılıçdaroğlu: Çiftçilerin kredi faizlerini sileceğiz
Kılıçdaroğlu: Çiftçilerin kredi faizlerini sileceğiz
Gram 500'e dayandı! Altın fiyatları ne kadar oldu?
Gram 500'e dayandı! Altın fiyatları ne kadar oldu?
İşte Merkez Bankası'nın yeni binasının maliyeti!
İşte Merkez Bankası'nın yeni binasının maliyeti!

Erciyes Cup tamamlandı

Bellona Kayseri Basketbol’un ev sahipliğine 15’incisi yapılan Erciyes Cup sona erdi.

KAYSERİ 30.09.2021, 18:08
Erciyes Cup tamamlandı

Bellona Kayseri Basketbol’un ev sahipliğine 15’incisi yapılan Erciyes Cup sona erdi.

Turnuvanın son gününde oynanan ilk maçta ÇBK Mersin Yenişehir Belediyespor, Beşiktaş’ı 84-69’luk sonuçla mağlup etti. İkinci maçta Botaş, Bellona Kayseri Basketbolu 60-53’Luk sonuçla mağlup etti.

Oynanan müsabakaların ardından 15.düzenlenen Erciyes Cup tamamlandı. Müsabakalardan sonra turnuvaya katılan takımların tamamına plaket takdim edildi. 3 gün süren Erciyes Cup’ta Botaş A.Ş oynadığı 3 maçını da kazandı. Turnuvada alınan sonuçlar şu şekilde;

1.Gün

Bellona Kayseri Basketbol-Beşiktaş: 74-69

Botaş A.Ş-ÇBK Yenişehir Belediyespor:79-76

2.Gün

Bellona Kayseri-ÇBK Yenişehir Belediyespor: 67-66

Botaş A.Ş-Beşiktaş A.Ş (Maçı oynanmadı)

3.Gün

Bellona Kayseri- Botaş A.Ş: 53-60

Beşiktaş A.Ş- ÇBK Yenişehir Belediyespor:69-84

banner518
Yorumlar (0)
banner515
22°
parçalı bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
Takımlar O P
Takımlar O P
Takımlar O P