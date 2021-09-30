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Erciyes Cup: Beşiktaş: 69 - ÇBK Yenişehir Belediyespor: 84

Erciyes Cup Turnuvası’nın üçüncü ve son gününde ÇBK Mersin Yenişehir Belediyespor ile Beşiktaş karşı karşıya geldi. Müsabakayı ÇBK Mersin Yenişehir Belediyespor 84-69 kazandı. Beşiktaş Erciyes Cup’u galibiyet alamadan tamamlarken, ÇBK Mersin Yenişehir Belediyespor ise bir galibiyetle tamamladı.

KAYSERİ 30.09.2021, 17:22
Erciyes Cup: Beşiktaş: 69 - ÇBK Yenişehir Belediyespor: 84

Erciyes Cup Turnuvası’nın üçüncü ve son gününde ÇBK Mersin Yenişehir Belediyespor ile Beşiktaş karşı karşıya geldi. Müsabakayı ÇBK Mersin Yenişehir Belediyespor 84-69 kazandı. Beşiktaş Erciyes Cup’u galibiyet alamadan tamamlarken, ÇBK Mersin Yenişehir Belediyespor ise bir galibiyetle tamamladı.

Salon: Kadir Has Spor Salonu

Hakemler: Aytuğ Ekti xx, Uğur Özen xx, Muhammed Turp xx

Beşiktaş A.Ş: Melek Uzunoğlu (9) xx, Jakobsone (19) xxx, Ceyda Necmiye Bekâr (2) x, Cansu Köksal Öngüner x, Melek Naz Akbaba (2) x, Özge Yavaş x, Elif Bayram (2) x, Hersler (16) xxx, Miadraskicevic x, Simmons (19) xxx, İlayda Güner x

ÇBK Mersin Yenişehir Belediyespor: Asena Yalçın (16) xxx, Feride Şevval Akalan (18) xxx, Melis Talay x, Yeliz Doğan (6) xx, Fatmanur Karakuş (10) xxx, Sinem Ataş (5) xx, Holingsvorth x, Turner (11) xxx, Anigwe (12) xxx, Esra Ural Topuz (6) xx

Periyotlar:

1.Periyot: 21-12 (Beşiktaş lehine)

2Devre: 30-32 (ÇBK Yenişehir lehine)

3.Periyot:47-61 (ÇBK Yenişehir lehine)

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