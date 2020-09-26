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Erciyes Cup basketbol turnuvası:

ERCİYES CUP BASKETBOL TURNUVASINDA FENERBAHÇE İLE BELLONA KAYSERİ BASKETBOL KARŞILAŞTI. KAZANAN TARAF FENERBAHÇE OLDU.

KAYSERİ 26.09.2020, 08:54
Erciyes Cup basketbol turnuvası:

Erciyes Cup Basketbol turnuvasında Fenerbahçe ile Bellona Kayseri Basketbol karşılaştı. Kazanan taraf Fenerbahçe oldu.

14. Erciyes Cup Basketbol turnuvasının ikinci gününde Fenerbahçe ile Bellona Kayseri Basketbol karşı karşıya geldi. Maçın ilk yarısını 15 sayı önde tamamlayan Fenerbahçe müsabakayı 26 sayı farkla kazandı.

Salon: Kayseri Kadir Has

Hakamler: Hüseyin Çelik, Sami Özel, Batuhan Söylemezoğlu

Fenerbahçe: Duygu Özen, Shelby Cheslek, Ayşe Yılmaz, Olcay Çakır Turgut, Doğa Adıcan, Banu Şimşek, Sevgi Uzun, Tuğçe Canıtez, Merve Arı, Cecilia Zandalasini, Kiah Irene Stokes

Bellona Kayseri Basketbol: Sevgi Tonguç, Kiraz Keleş, Derya Bayar, Zeynep Kalbisağde, İlayda Derman, Melis Gülcan, Ayşenur Gülay Aladağ, Gülse Uğur, Cansu Çolak, Fatma Dikmen, Esra Ural Topuz, Tyhasha Harris

Periyotlar: 1.Periyot:24-9 (Fenerbahçe lehine)

Devre: 39-24 (Fenerbahçe lehine)

3. Periyot: 50-39 (Fenerbahçe lehine)

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