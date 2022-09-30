Erciyes Cup 2. Maç

Erciyes Cup Turnuvası’nın ikinci gününde Melikgazi Kayseri Basketbol ile Bursa Uludağ Basketbol karşı karşıya geldi. Müsabakayı Bursa Uludağ Basketbol 6 sayı farkla 67-61 kazandı. Melikgazi Kayseri Basketbol oynadığı iki maçı da kaybederken yarın son maçta Beşiktaş ile karşı karşıya gelecek.

Salon: Kayseri Kadir Has Spor Salonu

Hakemler: İsmail Binbir xx. Yiğit Emre Şimşek xx, Kazım Kılıç xx

Melikgazi Kayseri Basketbol: Yağmur Yıldız x, Lydnra Weaver xxx (19), Sevgi Tonguç xx (5), Eylül Minez x (2), Burcu Yağan xx (6), Nisa Yalçın x (2), Mısra Albayrak x, Helin Boybeyi x (4), Şuranur Sönmez xx (6), Sarauskaite xxx (12), Feray Dalkılıç xx (5)

Bursa Uludağ Basketbol: Maria Meryem Gültekin xx (7,) Gizem Uca x (3), Özge Kavurmacıoğlu xxx (23), İlsu darıcıoğlu x (2), Ferda Yıldız x (2), Tuğçe Turus x, Deniz Nur Çakır x, Ayşegül Erdoğan x, Emma Canon xxx (30)

Periyotlar:

1.Periyot: 14-17 (Bursa Uludağ lehine)

Devre: 28 -28 (Berabere)

3.Periyot: 45-43 (Melikgazi Kayseri lehine)