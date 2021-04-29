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Erciyes Anadolu Holding’in acı günü

Erciyes Anadolu Holding pazarlama koordinatörü olarak görev yapan İbrahim Ongün covid tedavisinden kurtulamayarak hayatını kaybetti.

KAYSERİ 29.04.2021, 08:03
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Erciyes Anadolu Holding’in acı günü

Erciyes Anadolu Holding pazarlama koordinatörü olarak görev yapan İbrahim Ongün covid tedavisinden kurtulamayarak hayatını kaybetti.

Erciyes Anadolu Holding bünyesinde reklam müdürlüğü görevine atanan daha sonra pazarlama koordinatörlüğü görevine getirilen İbrahim Ongün geçtiğimiz hafta halsizlik şikayetiyle hastaneye kaldırılmıştı. Yapılan Covid testi pozitif çıkan Ongün bir süredir hastanede tedavi görüyordu. Durumu giderek ağırlaşan Ongün, üç gün önce entübe olurken bu sabaha karşı hayata veda etti. Holding bünyesinde ve Kayseri’ de sevenlerini yasa boğan İbrahim Ongün evli ve iki çocuk babasıydı.
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