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Enver Cenk Kayserispor’a teşekkür etti
YENİ SEZON İÇİN GAZİANTEP FK İLE SÖZLEŞME YAPAN ENVER CENK ŞAHİN, KAYSERİSPOR’A TEŞEKKÜR ETTİ.
KAYSERİ 07.08.2020, 08:52
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Yeni sezon için Gaziantep FK ile sözleşme yapan Enver Cenk Şahin, Kayserispor’a teşekkür etti.
Hes Kablo Kayserispor’a devre arasında gelen ve 11 maçta forma giyen ve 4 maçta ilk 11’de sahaya çıkan Enver Cenk Şahin, “Türkiye’deki futbol hayatımda önemli bir sayfa olan Kayserispor’a ve bana Kayserispor kapılarını açanlara teşekkür ediyorum. Kayserispor ve eski takım arkadaşlarıma başarılar diliyorum” dedi.
Enver Cenk Şahin, sarı kırmızılı forma ile 374 dakika oyunda kalırken 2 kez asist yaptı, 4 de sarı kart gördü.
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