Engelliler Haftası Erciyes Hacılar Kapı’da kutlandı

Hacılar Belediyesi ile İl Müftülüğü tarafından Engelliler Haftası dolayısıyla organize edilen etkinlikle Erciyes Hacılar Kapı’da, Kuran kursu öğrencileri bir araya geldi.

Melikgazi İlçe Müftülüğü Silver Kuran Kursu’nda öğrenim gören işitme ve görme engelli öğrenciler, Hacılar Belediyesi’nin ev sahipliğinde Erciyes Hacılar Kapı’da bir araya geldi. Hacılar Belediye Başkanı Av. Bilal Özdoğan, engellilerin sadece bir gün değil, her zaman yanlarında olduklarını söyledi.

Hacılar İlçe Müftüsü Yusuf Ay, “3 Aralık Dünya Engelliler Günü münasebetiyle İl Müftülüğümüzün Engelli Koordinatörlüğü tarafından koordine edilen ve Hacılar Belediyesinin ev sahipliğinde düzenlenen etkinlikle 50 öğrencimizi Erciyes’te misafir etmekten büyük mutluluk duyuyoruz. Bu vesileyle bizlere destek veren kıymetli Belediye Başkanımız Bilal Özdoğan’a teşekkür ediyoruz. Bu tür programların devamını inşallah önümüzdeki dönemlerde de yapacağız” dedi.

İl müftü yardımcısı Dursun Sarı da, “Böylesine güzel bir etkinliğe ev sahipliği yapan Hacılar Belediye Başkanımıza teşekkür ediyoruz. Bizler, Kayseri İl Müftülüğü engelli koordinatörlüğümüz tarafından sadece 3 Aralık’ta değil yıl boyunca bütün engelli kardeşlerimizin yanındayız. Gerek kuran kurslarımızda, gerekse Erciyes gibi mekanlarda etkinliklerimiz sürekli oluyor. Bu vesile ile emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan da, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü münasebetiyle öğrencilerle bir araya gelmekten duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Başkan Özdoğan şöyle konuştu:

“Bugün burada sevgili yavrularımızla bir arada olmaktan çok mutluyuz. Biz aslında bir gün değil yıl boyu yavrularımızla olma gayretindeyiz. Bu vesile ile il ve ilçe müftülüğümüze katkılarından dolayı teşekkür ediyorum. Bugün 2600 metre yükseklikteki Hacılar Kapı’da etkinliğimizi yaptık. İnşallah bundan sonrada bu yavrularımızı süt donduran bölgesinde ağırlamak istiyoruz. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum.”

Açıklamaların ardından öğrenciler ve aileleri gondola binerek 2 bin 600 metre yüksekliğe çıkıp hatıra fotoğrafı çekildi.