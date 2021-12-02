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Engelli dostu belediye ‘Talas’

Talas Belediyesi Engelli Bakım Onarım Ünitesinde toplam 426 engelli aracı tamir edilerek sahiplerine ulaştırıldı. Engelli araçlarının evlerinden alınarak tamir edilip yeniden yerinde teslim edildiği uygulama kapsamında ayrıca engellilere geçici süre ihtiyaçlarını karşılamaları için ikame araç desteği sağlanıyor.

KAYSERİ 02.12.2021, 11:57
Engelli dostu belediye ‘Talas’

Talas Belediyesi Engelli Bakım Onarım Ünitesinde toplam 426 engelli aracı tamir edilerek sahiplerine ulaştırıldı. Engelli araçlarının evlerinden alınarak tamir edilip yeniden yerinde teslim edildiği uygulama kapsamında ayrıca engellilere geçici süre ihtiyaçlarını karşılamaları için ikame araç desteği sağlanıyor.

Akülü aracı Talas Belediyesi tarafından tamir edilen engelli vatandaş Numan Yıldız, Talas Belediyesi’nin engelliler konusunda çok hassas davrandığını dile getirerek Başkan Yalçın’a teşekkür etti. Belediyenin hizmeti ayaklarına kadar getirdiği vurgulayan Numan Yıldız, “Omurilikten ameliyat oldum yüzde 93 engelliyim. Kullandığım akülü arabam bozuldu. Talas Belediyesine haber verdik, arabamı alıp götürdüler. Arabamın yerine de birkaç gün boyunca kullanabileceğim bir başka araç verdiler. Sonra tamir edip getirdiler, çok teşekkür ederim. Gerçekten Talas Belediyesi engelliler hususunda çok titiz ve hassas davranıyor. Mustafa Yalçın Başkana teşekkür ederim” dedi.

Öte yandan 3 Aralık Dünya Engelliler Günü’ne dair mesaj yayımlayan Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, “3 Aralık Dünya Engelliler Günü’nün, engelli kardeşlerimizin sorunlarının çözüm odaklı dile getirildiği ve bu hususta olumlu gelişmelerin yaşandığı bir gün olmasını diliyorum.” değerlendirmesinde bulundu.

Başkan Yalçın mesajında, “Bizler belediyeler olarak engelli kardeşlerimizi günlük hayatın içine çekecek proje ve hizmetler geliştirip şehri onlara göre dizayn ediyoruz. 7/24 Kütüphanemizde hem fiziki engelli hem de görme engelli kardeşlerimize uygun ortamlar oluşturduk. Engelli Bakım Onarım Ünitesi ile Talas’tan ve yakın ilçelerden toplam 426 engelli kardeşimizin akülü aracını ve tekerlekli sandalyesini tamir ettik. Başlangıçta Talaslı hemşerilerimize yönelik bir uygulama idi ancak gelen talepler çerçevesinde yakın ilçelerde yaşayan engelli vatandaşlarımıza da hizmet götürüyoruz. Yani her adımımızda onları düşünüyor ve ona göre imkanlar oluşturuyoruz. 3 Aralık Dünya Engelliler Gününün, bu konudaki sorumluluk, duyarlılık, bilinç ve farkındalık düzeyinin yeniden değerlendirilmesine vesile olmasını diliyorum” ifadelerini kullandı.

Ayrıca konuyla ilgili bilgi ya da destek almak isteyen vatandaşlar 0352 503 12 51 numaralı telefondan da belediyeye ulaşabiliyor.

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