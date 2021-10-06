‘Engelli Araçları Bakım Onarım Ünitesi’ hayatı kolaylaştırıyor

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın tarafından 2019 yılında hayata geçirilen ‘Engelli Araçları Bakım Onarım Ünitesi’, vatandaşlara can simidi olmaya devam ediyor.

Bugüne kadar 551 aracın tamir edildiği hizmet kapsamında belediye ekipleri tarafından evlerinden alınan engelli araçları, ücretsiz olarak tamir ve bakımı yapıldıktan sonra yine belediye tarafından evlerine teslim ediliyor. Belediyenin sunduğu hizmetten yararlanan vatandaşlar memnuniyetlerini ifade ederek Başkan Yalçın’a teşekkür etti. Kendisi gibi engellilerin hayatını kolaylaştıran önemli bir hizmet olduğunu dile getiren Yeter Ergün, yalnız yaşadığını ve sunulan engelli araçları bakım ve onarım hizmeti sayesinde hayatının kolaylaştığını ifade etti. “Talas Belediyesi’nin yaptığı hizmetten gerçekten çok memnunum” diyen Ergün, “15 yıldır engelliyim, 2 yıl önce eşimi kaybettim. Eşim hayattayken sürekli aracımızda sorun çıkıyordu. Ya lastik patlıyordu ya başka arızası oluyordu. Bu sürede çok kez yardımımıza geldiler. Ne zaman arasak yardımımıza koşuyorlar. Daha önce sıkıntılar çekiyorduk ama şimdi çekmiyoruz. 1 saat gibi bir sürede ulaşıyorlar. Bir gün içerisinde tamiratını yaparak aracı teslim ediyorlar. Böylece mağduriyet yaşamıyorum” ifadelerini kullandı. Ergün, hizmeti başlatan Başkan Yalçın’a çok teşekkür ettiğini de sözlerine ekledi. Engelli aracını tamir sonrası teslim alan bir engelli babası da hizmetin kendilerini çok memnun ettiklerini belirterek, “Benim çocuğum bu arıza yüzünden 10 gündür okula gidemiyordu. Allah razı olsun, keşke her belediye böyle olsa.” diye konuştu.

Engelli Araçları Bakım ve Onarım Ünitesi’nde görev yapan teknik personel Şeref Özel de ünite hakkında bilgi vererek süreci anlattı. Yapılan tamiratların ücretsiz gerçekleştiğinin altını çizen Şeref Özel, bu açıdan bakıldığında engelli vatandaşlara büyük maddi katkı sağladıklarına dikkat çekti. Kendilerine tamir için getirilen engelli aracının onarımı için dışarıda bin 500 lira istendiğini ifade eden Özel, “Kontrol çubuğunu tamir ettiğimiz bir aracın teslimatını yaptık. Daha önce tamir için özel bir yere götürdüklerinde bin 500 lira arıza maliyeti çıkarılan aracın ücretsiz olarak kablosunu değiştirerek tamirini yaptık ve teslim ettik. Vatandaşlarımız oldukça memnun kaldı” dedi.

Talas Belediyesi Engelli Bakım Araçları Bakım Onarım Atölyesinden yararlanmak isteyen engelli vatandaşlar, 0352 503 12 51 numaralı telefonu arayarak ayrıntılı bilgi ve destek alabiliyor.