Enerji Tasarrufuna 1 Milyar TL’lik Katkı

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç; Ocak ayının ikinci haftası kutlanan Enerji Tasarrufu Haftası çerçevesinde enerji üretimi ve tasarrufunun ön plana çıktığı son yıllarda bu alanda hayata geçirdikleri projelerle enerji üretimi ve tasarrufuna önemli katkı sağladı.

Dr. Memduh Büyükkılıç başkanlığında çevreci, insan odaklı ve çok yönlü bir yerel yönetim anlayışı sergileyen Kayseri Büyükşehir Belediyesi, enerji üretimi ve enerji tasarrufu noktasında önemli çalışmalara imza attı. Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı ve KCETAŞ Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, konu ile ilgili yaptığı açıklamada, “Biz KCETAŞ olarak Kayseri’de toplumun enerji verimliliği, bilinç düzeyini arttırma konusunda geleceğimizin teminatı olan çocuklara ve gençlere yönelik her yıl düzenli olarak okullarda seminerler düzenlemekteyiz” dedi. Gereksiz harcanan enerjinin kaybedilen emek olduğunun altını çizen Başkan Büyükkılıç, sözlerini şöyle sürdürdü;

“En ucuz enerji, tasarruf edilen enerjidir. Enerjiden kısalım, dünyanın ömrünü uzatalım. Elektrik dağıtım sektöründe topraklama iletkeni olarak bakır yerine galvanizin kullanımına yönelik Ar-Ge projesi ile ülkemize yaklaşık 1 milyar Türk Lirası katkı sağlamış bulunmaktayız. Yapılan tasarruf sadece parasal yönden olmayıp, enerji üretimi için kullanılan fosil kaynakların tüketiminin azalmasına ve dünyanın ısınmasına neden olan sera gazları ve karbondioksit miktarının azalmasına katkı sağlayarak, çevrenin korunması da sağlanacaktır.”

Öte yandan Başkan Büyükkılıç, Büyükşehir Belediyesi’nin enerji tasarrufu ile ilgili 2023 hedeflerini içeren Cumhurbaşkanlığı genelgesi doğrultusunda Teknik İşler Koordinatörlüğü tarafından gerçekleştirilen çalışmalarla tasarruf genelgesine tam uyum sağladığını belirtti. Büyükkılıç, günün teknolojik gelişmelerine uyum sağlayarak geleceğe yatırım yapmak noktasında önem verdikleri Büyükşehir Belediyesi’nin ‘Akıllı Şehir’ uygulamalarının hizmet kalitesini arttırırken enerji tasarrufuna da katkı sağladığına dikkat çekerek, “Büyükşehir Belediyesi’nin diğer bir ‘Akıllı Şehir’ uygulaması olan ‘Akıllı Kavşak’ uygulaması çerçevesinde kavşaklara yerleştirilen sensörler ile otomatik sayımlar yapılarak araç trafiğinin daha yoğun olduğu güzergâhlara verilecek geçiş üstünlüğü otomatik olarak belirleniyor. Bu sayede araç sayısının fazla olduğu kavşaklarda gereksiz beklemelerin önüne geçilerek trafik yoğunluğu azaltılıyor. Yakıt tasarrufuna da önemli katkıda bulunan sistem ile araçların sera gazı emisyonu oranı minimuma indirilmiş oluyor” diye konuştu.

Dr. Memduh Büyükkılıç liderliğinde imza attığı yatırımlarla Türkiye örnek olan Kayseri Büyükşehir Belediyesi, enerji tasarrufu noktasında da dikkat çeken başarılarıyla takdir topluyor.