"En ufak grip belirtisinde dahi eczaneden önce hastaneye gidelim"

Kayseri Eczacılar Odası Başkanı Uğur Nuri Akın, vatandaşların korona virüs ile gribi karıştırabileceğini ve bu nedenle eczaneden önce hastaneye gidilmesi gerektiğini söyleyerek , “Test vermeyip, bende ‘soğuk algınlığı var’, ‘klima çarptı’ gibi söylemlerden ziyade herhangi bir şüphe durumunda test verilmesini öneriyoruz” dedi.

Covid-19 ve gribin belirtilerinin benzer olduğunu ve bu nedenle karıştırıldığını ifade eden Eczacılar Odası Başkanı Uğur Nuri Akın, "Pandeminin en başında beri kovid-19’un belirtileri zaman zaman farklılık gösterdi. Pandeminin en başındaki etkiler ile şimdiki etkilerde bazı farklılıklar var. Özellikle son varyantlarda grip benzeri birçok yan etki olduğunu gözlemliyoruz. Çünkü birbirine karıştırılma ihtimali çok yüksek olduğu için eczanemize başvuran vatandaşlara biz direkt olarak hekimlere yönlendiriyoruz. Vatandaşımızın da bu süreçte tedirgin olmaması gerekiyor sonuç olarak biz kovid-19’u Sağlık Bakanlığımızın belirlediği yöntemlerle tedavi edebiliriz, aşılar ile bu işin üstesinden gelebiliriz. O yüzden test vermeyip, bende soğuk algınlığı var, klima çarptı gibi söylemlerden ziyade herhangi bir şüphe durumunda vatandaşlarımızın test vermesini öneriyoruz. Çünkü test verdikten sonra tedavi süreci başlıyor. O süreçte de kendimizi mutlak ve mutlak izole etmemiz gerekiyor. Sonuçta gripte bir viral bir enfeksiyon olduğu için ondan bile bu izolasyon sürecimiz işe yarayacaktır. Eczanelere gidip, grip ve soğuk algınlığı ile ilgili ilaçları istemek yerine direk hekime gidip test vermeleri ve sonrasında tedaviye yönelik işlemlerde eczacıya danışmasını öneriyoruz. Zaten bizim bu süreçte görevimiz ilaç danışmanlığıdır. Hekimimiz teşhisi koyar, ilaçlar konusunda da bizler hastamıza gerekli bilgilendirmeyi yapar, danışmanlık hizmetimizi sunarız. Vatandaşlarımızın bu konuya hassas davranmasını önemle rica ediyorum. Herhangi bir belirtiniz varsa çünkü griple çok karıştırılıyor ve bunun gibi belirtileri gördüğünüz anda en yakın sağlık kuruluşuna gidip bir test yaptırmanız ve sonrasında da tedaviniz devam edecektir. Bu işin şakası yok" dedi.

Covid-19’dan kurtulmanın 2 yolu olduğu ve bunlarında birinin izolasyon diğerinin ise aşı olduğunu söyleyen Akın, “Yüzde yüz kanıtlanmış bir radikal tedavi seçeneği olmadığı için bizler hem izolasyon ile kendimizi kurtaracağız hem de aşı olarak kurtulacağız. Bu vesile ile de aşılarımızın da mutlaka olması gerektiğini tekrarlıyoruz. Bizler aşılarımızı çok yüksek oranlarda taşıyamadığımız zaman maalesef bu hastalık ölümlere devam edecektir. Ondan dolayı vatandaşlarımız bu konuda çok daha hassasiyet göstersinler. Aşı karşıtı gibi söylemlere kesinlikle itibar etmesinler. Özellikle sosyal medyada dolanan bazı bilgi kirliliğine de inanmasınlar. Bilim uzmanlarına, bilim insanlarına, hekimlere, eczacılara inansınlar. Geri kalan bütün kirli bilgilerin akıllarını karıştırmasına müsaade etmesinler” diye konuştu.