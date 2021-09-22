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En skorel isim Japreece Dean oldu

Bellona Kayseri Basketbol’un kaybettiği KSC Szekszard, karşılaşmasında en skorel oyuncusu 17 sayı ile Japreece Dean oldu.

KAYSERİ 22.09.2021, 09:06
En skorel isim Japreece Dean oldu

Bellona Kayseri Basketbol’un kaybettiği KSC Szekszard, karşılaşmasında en skorel oyuncusu 17 sayı ile Japreece Dean oldu.

FIBA Euro League Women ön eleme ilk maçına çıkan Bellona Kayseri Basketbol Macaristan ekibi KSC Szekszard takımına 10 sayı farkla mağlup oldu. Rakibi karşısında sahadan 80-70’lık mağlubiyet ayrılan sarı kırmızılı takımda 17 sayı üreten Japreece Dean oldu. Takımın en skorel ismi olan Amerikalı oyuncuyu 12 sayı ile Brooque Williams ve 10 sayı ile Melike Tuğba Oral takip etti.

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