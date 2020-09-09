Emre Özden imzayı attı

Kayseri Emar Grup FK, Ayvalıkgücü Belediyespor’dan forvet Emre Özden’i transfer etti.

Spor Toto Bölgesel Amatör Lig ekiplerinden Kayseri Emar Grup FK transfer çalışmalarına devam ediyor. Yeni sezonda güçlü bir kadro kurmak isteyen ve çalışmalarını bu yönde sürdüren Sarı-Siyahlılar geçen sezon Ayvalıkgücü Belediyespor forması giyen 1996 doğumlu Emre Özden’i renklerine bağladı. Birçok takımın formasını giyen tecrübeli oyuncu Emre Özden yeni sezonda gollerini Emar Grup FK forması altında atacak.